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7/24 Dinle Ege

Ege

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01

Delice Bir Sevda (Rika Darai Düet)

02

Sıcak Ekmek (Gypsy Kings Düet)

03

Sıcak Ekmek (Club Mix)

04

Gelincik

05

Yalan

... KAPAT
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Albümler

Yalan Ege

Gelincik Ege

Sevdanın Denizinde Ege

Sevildiğini Bil Yeter Ege

Sonsuza Kadar Ege

Aşkların En Güzeline Ege

Senden Uzak Ege

Bir İzmir'linin Not Defterinden Ege

Karnaval Ege

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