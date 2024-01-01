Anadolu Rüzgarı Şarkı Sözleri
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Egemen Sekmen
Anadolu Rüzgarı
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Ağasar'ın balını da
Gel salını salını
Ağasar'ın balını da
Gel salını salını
Adam cebinde daşır
Senun gibi gelini
Adam cebinde daşır
Senun gibi gelini
Oy Nazım'ım oy oy
***
Adam cebinde daşır
Senun gibi gelini
Oy Nazım'ım oy oy
***
Oy Asiye Asiye
Tütün goydum kesiye
Oy Asiye Asiye
Tütün goydum kesiye
Anan seni veriy
Bir bağ pirasiya
Anan seni veriyi da
Bir bağ pirasiya
Oy Nazım'ım oy oy
***
Baban seni veriyi da
Bir bağ pirasiya
Oy Nazım'ım oy oy
***
Sis dağının başlari da
Kesme kesme daşlari
Sis dağının başlari da
Kesme kesme daşlari
Adamı öldürüyü
Nazli yârin gaşlari
Adamı öldürüyü da
Nazli yârin gaşlari
Oy Nazım'ım oy oy
***
Adamı öldürüyü da
Nazlı yârin gaşlari
Oy Nazım'ım oy oy
***
Oy Asiye Asiye
Tütün goydum kesiye
Oy Asiye Asiye
Tütün goydum kesiye
Anan seni veriyi
Bir bağ pirasiya
Anan seni veriyi da
Bir bağ pirasiya
Oy Nazım'ım oy oy
***
Baban seni veriyi da
Bir bağ pirasiya
Oy oy Nazım'ım oy oy
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İki keklik bir kayada ötüyor
Ötme de keklik derdim bana yetiyor
(Aman aman yetiyor)
Annesine kara da haber gidiyor
***
Yazması oyalı kundurası boyalı
(Yar benim aman aman yar benim)
Uzun da geceler yar boynuma sar benim
(Aman aman sar benim)
***
İki keklik bir dereden su içer
Dertli de keklik dertsizlere dert açar
(Aman aman dert açar)
Buna kara sevda derler tez geçer
***
Yazması oyalı kundurası boyalı
(Yar benim aman aman yar benim)
Uzun da geceler yar boynuma sar benim
(Aman aman sar benim)
***
İki keklik bir kayada yaslanır
Teke de bıçak gümüş kında paslanır
Bir gün olur deli de gönül uslanır
(Uslanır aman aman uslanır)
***
Yazması oyalı kundurası boyalı
Uzun da geceler yar boynuma sar benim
(Aman aman sar benim)
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