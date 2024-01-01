Egemen Sekmen

Ağasar'ın balını da Gel salını salını Ağasar'ın balını da Gel salını salını Adam cebinde daşır Senun gibi gelini Adam cebinde daşır Senun gibi gelini Oy Nazım'ım oy oy *** Adam cebinde daşır Senun gibi gelini Oy Nazım'ım oy oy *** Oy Asiye Asiye Tütün goydum kesiye Oy Asiye Asiye Tütün goydum kesiye Anan seni veriy Bir bağ pirasiya Anan seni veriyi da Bir bağ pirasiya Oy Nazım'ım oy oy *** Baban seni veriyi da Bir bağ pirasiya Oy Nazım'ım oy oy *** Sis dağının başlari da Kesme kesme daşlari Sis dağının başlari da Kesme kesme daşlari Adamı öldürüyü Nazli yârin gaşlari Adamı öldürüyü da Nazli yârin gaşlari Oy Nazım'ım oy oy *** Adamı öldürüyü da Nazlı yârin gaşlari Oy Nazım'ım oy oy *** Oy Asiye Asiye Tütün goydum kesiye Oy Asiye Asiye Tütün goydum kesiye Anan seni veriyi Bir bağ pirasiya Anan seni veriyi da Bir bağ pirasiya Oy Nazım'ım oy oy *** Baban seni veriyi da Bir bağ pirasiya Oy oy Nazım'ım oy oy