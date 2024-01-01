Ekin Akkaş

Of Of Eminem Şarkı Sözleri
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Sabahtan gördüm seni,
Çok beyaz geldin bana.
Konakta mı büyüdün oy oy Emine'm,
Güneş değmemiş sana güneş değmemiş sana.
***
Parmağında yüzükler kolunda bilezikler,
Oy sana dolanayım oy oy Emine'm,
Nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler.
***
Vardır güzel yaylalar,
Hamsiköy'ün başında.
Alır kaçarım seni, oy oy Emine'm,
On üç on dört yaşında, on üç on dört yaşında.
***
Parmağında yüzükler kolunda bilezikler,
Oy sana dolanayım oy oy Emine'm,
Nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler.
***
Bir kurşun atacağım
Belindeki kuşağa.
Baban vermedi seni, oy oy Emine'm,
Benim gibi uşağa.
***
Parmağında yüzükler kolunda bilezikler,
Oy sana dolanayım oy oy Emine'm,
Nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler.