Ekin Akkaş

Sabahtan gördüm seni, Çok beyaz geldin bana. Konakta mı büyüdün oy oy Emine'm, Güneş değmemiş sana güneş değmemiş sana. *** Parmağında yüzükler kolunda bilezikler, Oy sana dolanayım oy oy Emine'm, Nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler. *** Vardır güzel yaylalar, Hamsiköy'ün başında. Alır kaçarım seni, oy oy Emine'm, On üç on dört yaşında, on üç on dört yaşında. *** Parmağında yüzükler kolunda bilezikler, Oy sana dolanayım oy oy Emine'm, Nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler. *** Bir kurşun atacağım Belindeki kuşağa. Baban vermedi seni, oy oy Emine'm, Benim gibi uşağa. *** Parmağında yüzükler kolunda bilezikler, Oy sana dolanayım oy oy Emine'm, Nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler.