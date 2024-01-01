Toprağımdan türküler Şarkı Sözleri
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Ekin Akkaş
Toprağımdan türküler
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Kara Gözlüm Kar Yağdırdın Başıma
Acımadın Yarim Yarim Gözün Yaşına
Sevdan İle Yandım Yar Ateşine
Sen De Benim Gibi Yan Kara (Ahu) Gözlüm
***
Sinem Cerrah Cerrah Yaram Kanıyor
Gönül Her Deminde Yar Yar Seni Arıyor
Gözlerim Dünyayı Bir Hoş Görüyor
Çekildi Gözümden Can Kara (Ahu) Gözlüm
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Bir Garibim Yar Yar Yandım Ateşte
Şeyda Bülbül Gibi Yar Yar Kaldım Ateşte
Adını Söylerim Yar Yar En Son Nefeste
Dünyadan Vazgeçti Geçti Can Kara (Ahu) Gözlüm
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Sazın duvarda kaldı
Yürekleri acı sardı
Peşinden herkes ağladı
***
Sazın duvarda kaldı
Yürekleri acı sardı
Peşinden herkes ağladı
***
Vay vay vay Ahmedo
Vay vay vay Ahmedo
Vay vay vay Ahmedo
Belalı başım
Vay vay vay Ahmedo
Vay vay vay Ahmedo
Vay vay vay Ahmedo
Belalı başım
***
Sen ölmedin ölemezsin
Topraklara giremezsin
Her zaman yüreklerdesin
***
Sen ölmedin ölemezsin
Topraklara giremezsin
Her zaman yüreklerdesin
***
Vay vay vay Ahmedo
Vay vay vay Ahmedo
Vay vay vay Ahmedo
Belalı başım
***
Vay vay vay Ahmedo
Vay vay vay Ahmedo
Vay vay vay Ahmedo
Belalı başım
***
Diyarbakırlıyım derdin
İstanbul'u çok severdin
Veda etmeden neden gittin?
***
Diyarbakırlıyım derdin
İstanbul'u çok severdin
Veda etmeden neden gittin?
***
Vay vay vay Ahmedo
Vay vay vay Ahmedo
Vay vay vay Ahmedo
Belalı başım
***
Sazın duvarda kaldı
Yürekleri acılar sardı
Peşinden herkes ağladı
Vay benim can yoldaşım
Vay benim belalı başım vay vay vay
***
Sen ölmedin ölemezsin
Topraklara giremezsin
Her zaman yüreklerdesin
***
Sen ölmedin ölemezsin
Topraklara giremezsin
Her zaman yüreklerdesin
***
Vay vay vay Ahmedo
Vay vay vay Ahmedo
Vay vay vay Ahmedo
Belalı başım
***
Vay vay vay Ahmedo
Vay vay vay Ahmedo
Vay vay vay Ahmedo
Belalı başım
-
Siyah saçım dolam dolam
Boynunda kurbanın olam
Eğer başka yâr seversen
Bu ellerde nasıl duram
***
Sivas'ın yollarına
Çıkayım doğlarına
Bırak ben beni vuram
Ölüm gitmez zoruma
***
Selvi boylum salın da gel
Bir bakışın ömre bedel
İkimizi ayırdılar
Kör olası zalim kader
-
-
Ne de güzel kaşların var
Ne de güzel kaşların var
***
Rastık sürmek ister Osman Ağa
Rastık sürmek ister Osman Ağa
***
Sabah olsun çarsıya giderim
Sabah olsun çarsıya giderim
***
Sabahlara dayanamam Osman Ağa
Yalancısın inanamam Osman Ağa
***
Ne de güzel baldırın var
Ne de güzel baldırın var
***
Naylon çorap ister Osman Ağa
Naylon çorap ister Osman Ağa
***
Sabah olsun çarsıya giderim
Sabah olsun çarsıya giderim
***
Sabahlara dayanamam Osman Ağa
Yalancısın inanamam Osman Ağa
***
Sabahlara dayanamam Osman Ağa
Yalancısın inanamam Osman Ağa
***
Sabahlara dayanamam Osman Ağa
Yalancısın inanamam Osman Ağa
***
Sabahlara dayanamam Osman Ağa
Yalancısın inanamam Osman Ağa
-
Sabahtan gördüm seni,
Çok beyaz geldin bana.
Konakta mı büyüdün oy oy Emine'm,
Güneş değmemiş sana güneş değmemiş sana.
***
Parmağında yüzükler kolunda bilezikler,
Oy sana dolanayım oy oy Emine'm,
Nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler.
***
Vardır güzel yaylalar,
Hamsiköy'ün başında.
Alır kaçarım seni, oy oy Emine'm,
On üç on dört yaşında, on üç on dört yaşında.
***
Parmağında yüzükler kolunda bilezikler,
Oy sana dolanayım oy oy Emine'm,
Nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler.
***
Bir kurşun atacağım
Belindeki kuşağa.
Baban vermedi seni, oy oy Emine'm,
Benim gibi uşağa.
***
Parmağında yüzükler kolunda bilezikler,
Oy sana dolanayım oy oy Emine'm,
Nedir bu güzellikler, nedir bu güzellikler.