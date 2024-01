Ekin Akkaş

Saçlarıma Kar Yağdırdın Kara Gözlüm Kar Yağdırdın Başıma Acımadın Yarim Yarim Gözün Yaşına Sevdan İle Yandım Yar Ateşine Sen De Benim Gibi Yan Kara (Ahu) Gözlüm *** Sinem Cerrah Cerrah Yaram Kanıyor Gönül Her Deminde Yar Yar Seni Arıyor Gözlerim Dünyayı Bir Hoş Görüyor Çekildi Gözümden Can Kara (Ahu) Gözlüm *** Bir Garibim Yar Yar Yandım Ateşte Şeyda Bülbül Gibi Yar Yar Kaldım Ateşte Adını Söylerim Yar Yar En Son Nefeste Dünyadan Vazgeçti Geçti Can Kara (Ahu) Gözlüm

Ahmedo Sazın duvarda kaldı Yürekleri acı sardı Peşinden herkes ağladı *** Sazın duvarda kaldı Yürekleri acı sardı Peşinden herkes ağladı *** Vay vay vay Ahmedo Vay vay vay Ahmedo Vay vay vay Ahmedo Belalı başım Vay vay vay Ahmedo Vay vay vay Ahmedo Vay vay vay Ahmedo Belalı başım *** Sen ölmedin ölemezsin Topraklara giremezsin Her zaman yüreklerdesin *** Sen ölmedin ölemezsin Topraklara giremezsin Her zaman yüreklerdesin *** Vay vay vay Ahmedo Vay vay vay Ahmedo Vay vay vay Ahmedo Belalı başım *** Vay vay vay Ahmedo Vay vay vay Ahmedo Vay vay vay Ahmedo Belalı başım *** Diyarbakırlıyım derdin İstanbul'u çok severdin Veda etmeden neden gittin? *** Diyarbakırlıyım derdin İstanbul'u çok severdin Veda etmeden neden gittin? *** Vay vay vay Ahmedo Vay vay vay Ahmedo Vay vay vay Ahmedo Belalı başım *** Sazın duvarda kaldı Yürekleri acılar sardı Peşinden herkes ağladı Vay benim can yoldaşım Vay benim belalı başım vay vay vay *** Sen ölmedin ölemezsin Topraklara giremezsin Her zaman yüreklerdesin *** Sen ölmedin ölemezsin Topraklara giremezsin Her zaman yüreklerdesin *** Vay vay vay Ahmedo Vay vay vay Ahmedo Vay vay vay Ahmedo Belalı başım *** Vay vay vay Ahmedo Vay vay vay Ahmedo Vay vay vay Ahmedo Belalı başım

Sivas'ın Yollarına Siyah saçım dolam dolam Boynunda kurbanın olam Eğer başka yâr seversen Bu ellerde nasıl duram *** Sivas'ın yollarına Çıkayım doğlarına Bırak ben beni vuram Ölüm gitmez zoruma *** Selvi boylum salın da gel Bir bakışın ömre bedel İkimizi ayırdılar Kör olası zalim kader

Osman Aga Ne de güzel kaşların var Ne de güzel kaşların var *** Rastık sürmek ister Osman Ağa Rastık sürmek ister Osman Ağa *** Sabah olsun çarsıya giderim Sabah olsun çarsıya giderim *** Sabahlara dayanamam Osman Ağa Yalancısın inanamam Osman Ağa *** Ne de güzel baldırın var Ne de güzel baldırın var *** Naylon çorap ister Osman Ağa Naylon çorap ister Osman Ağa *** Sabah olsun çarsıya giderim Sabah olsun çarsıya giderim *** Sabahlara dayanamam Osman Ağa Yalancısın inanamam Osman Ağa *** Sabahlara dayanamam Osman Ağa Yalancısın inanamam Osman Ağa *** Sabahlara dayanamam Osman Ağa Yalancısın inanamam Osman Ağa *** Sabahlara dayanamam Osman Ağa Yalancısın inanamam Osman Ağa