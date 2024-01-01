Bi' rüya gördük birlikte Yada biz rüyaydık belki de Aşk değil savaştı seninle *** Bu filmin sonu bellidir Bizi ağlatan son sahnedir Laf değil bakışta gizlidir *** Şimdi mevsim kış son bir bakış Zamansız bir ayrılış Bana aşkın ya son bir mesaj Zamansız sevdim *** Mevsim kış son bir bakış Zamansız bir aldatış Bana aşkın ya son bir mesaj Zamansız sevdim Bu yaz Bi' rüya gördük birlikte Yada biz rüyaydık belki de Aşk değil savaştı seninle *** Bu filmin sonu bellidir Bizi ağlatan son sahnedir Laf değil bakışta gizlidir *** Şimdi mevsim kış son bir bakış Zamansız bir ayrılış Bana aşkın ya son bir mesaj Zamansız sevdim *** Mevsim kış son bir bakış Zamansız bir aldatış Bana aşkın ya son bir mesaj Zamansız sevdim *** Mevsim kış son bir bakış Zamansız bir ayrılış Bana aşkın ya son bir mesaj Zamansız sevdim *** Şimdi mevsim kış son bir bakış Zamansız bir aldatış Bana aşkın ya son bir mesaj Zamansız sevdim Zamansız sevdim Bu yaz