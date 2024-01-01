Bu Yaz Şarkı Sözleri
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Bi' rüya gördük birlikte
Yada biz rüyaydık belki de
Aşk değil savaştı seninle
***
Bu filmin sonu bellidir
Bizi ağlatan son sahnedir
Laf değil bakışta gizlidir
***
Şimdi mevsim kış son bir bakış
Zamansız bir ayrılış
Bana aşkın ya son bir mesaj
Zamansız sevdim
***
Mevsim kış son bir bakış
Zamansız bir aldatış
Bana aşkın ya son bir mesaj
Zamansız sevdim
Bu yaz
Bi' rüya gördük birlikte
Yada biz rüyaydık belki de
Aşk değil savaştı seninle
***
Bu filmin sonu bellidir
Bizi ağlatan son sahnedir
Laf değil bakışta gizlidir
***
Şimdi mevsim kış son bir bakış
Zamansız bir ayrılış
Bana aşkın ya son bir mesaj
Zamansız sevdim
***
Mevsim kış son bir bakış
Zamansız bir aldatış
Bana aşkın ya son bir mesaj
Zamansız sevdim
***
Mevsim kış son bir bakış
Zamansız bir ayrılış
Bana aşkın ya son bir mesaj
Zamansız sevdim
***
Şimdi mevsim kış son bir bakış
Zamansız bir aldatış
Bana aşkın ya son bir mesaj
Zamansız sevdim
Zamansız sevdim
Bu yaz
-
Bi' rüya gördük birlikte
Yada biz rüyaydık belki de
Aşk değil savaştı seninle
***
Bu filmin sonu bellidir
Bizi ağlatan son sahnedir
Laf değil bakışta gizlidir
***
Şimdi mevsim kış son bir bakış
Zamansız bir ayrılış
Bana aşkın ya son bir mesaj
Zamansız sevdim
***
Mevsim kış son bir bakış
Zamansız bir aldatış
Bana aşkın ya son bir mesaj
Zamansız sevdim
Bu yaz
Bi' rüya gördük birlikte
Yada biz rüyaydık belki de
Aşk değil savaştı seninle
***
Bu filmin sonu bellidir
Bizi ağlatan son sahnedir
Laf değil bakışta gizlidir
***
Şimdi mevsim kış son bir bakış
Zamansız bir ayrılış
Bana aşkın ya son bir mesaj
Zamansız sevdim
***
Mevsim kış son bir bakış
Zamansız bir aldatış
Bana aşkın ya son bir mesaj
Zamansız sevdim
***
Mevsim kış son bir bakış
Zamansız bir ayrılış
Bana aşkın ya son bir mesaj
Zamansız sevdim
***
Şimdi mevsim kış son bir bakış
Zamansız bir aldatış
Bana aşkın ya son bir mesaj
Zamansız sevdim
Zamansız sevdim
Bu yaz