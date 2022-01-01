×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Ekrem Ataer

Ekrem Ataer

Takip Et

Daha Fazla

En Çok Dinlenenler

Paylaş Daha Fazla
01

Mihrican Mı Değdi

02

Dün Mü Burdayıdın

03

Demedim Mi

04

Bağında Üzüm Kaldı

05

Nesini Söyleyim

... KAPAT
**
Daha Fazla

Albümler

Bir Türkülerimiz Kaldı Ekrem Ataer

Dillerim Lal Ekrem Ataer

Kurakta Yağmurlar Ekrem Ataer

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı