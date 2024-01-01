Ekrem Çelebi

Berivanım Şarkı Sözleri
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Elimi buza değsem buzlar erir
İçimdeki yangınım hiç sönmedi
Felek beni yerden yere vurdu da
Kör olası bahtım bana gülmedi, gülmedi
***
Çalışmasam bu bana müstehaktır
Çok çabaladım da almadım taktir
Kader her çileyi sırtıma verdi
Kör olası bahtım huzur vermedi
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Geçit vermeyen dağların
O taşlı tozlu yolların
Coşkuyla akar suların
Seni söyler Anadolum
***
Arpa buĞday biçer eller
Damla damla düşer terler
Türküler çağırır diller
Seni söyler Anadolum
***
Ne şiirler ne resimler
Seni tarif edemezler
Dört mevsim tüm güzellikler
Sende yaşar Anadolum
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Al gonca gül deremedim
Al gonca gül deremedim
Yar uzaktır varamadım
Yar uzaktır varamadım
***
Yarden ayrı bu dünyanın
Yarden ayrı şu dünyanın
Bir tadını alamadım
Bir tadını alamadım
***
Al gonca gül deste deste
Al gonca gül deste deste
Sevdam ile düştüm derde
Sevdam ile düştüm derde
***
Niye gittin bir hayına
Niye gittin bir zalıma
Garip gönlüm gine yasta
Garip gönlüm gine yasta
***
Niye gittin bir zalıma
Niye gittin bir hayına
Garip gönlüm gine yasta
Garip gönlüm gine yasta
-
Bana sevgi sevgi diye verdin zehiri
Sevgi değil cefa dolu kaderim
Bu sevginin sende sende yok mu eseri
Arzu edip beni beni gör bazı bazı
Düşürür şöhreti şanı dil bazı bazı
***
Seni sevdim diye diye düşürdün dile
Uğrunda can verdim bak bile bile
İhanetsiz sevgilere olurum köle
Arzu edip beni beni gör bazı bazı
Düşürür şöhreti şanı dil bazı bazı
-
Dağ başında bir gül gibi
Boynu bükük kalan yarim
Dikenleri acılanan yüreğime eken yarim
***
Bir kez sana bağlanmışım
Ben kendimi heey unutmuşum. heey
Aşkın ile kavrulmuşum, sevdan beni kül eyledi. (2x)
***
Berivanım, berivanım, boynu bükük dağ ceylanım
Berivanım, berivanım, köy kokulu dağ ceylanım
***
Berivanım, dağ çiçeğim
Bir gün sana döneceğim
Töreleri aşireti senin için yeneceğim
***
Bir kez sana bağlanmışım
Ben kendimi heey unutmuşum. heey
Aşkın ile kavrulmuşum. sevdan beni kül eyledi. (2x)
***
Berivanım ey ey, berivanım, boynu bükük dağ ceylanım
Berivanım eey eey eey, berivanım, köy kokulu dağ ceylanım
-
Bu ne güzel bir düğün
Allar giymiş sevdiğim
Lorke oynar baş çeker lo
Edasına yandığım (2x)
Ben aşkından öldüğüm
***
Düğün mübarek ola
Gelin damat kol kola
Her seven murat aldı da
Darısı bize ola (3x)
-
Ekmeğimi çeken suyumu bilmem
Öldürecek beni bu zalım gurbet
Untturdu bana sılayı yurdu
Öldürecek beni bu zalım gurbet, ah bu ayrılık
***
Sıladan çıkalı hayli oluyor
Umut çiçeklerim birbir soluyor
Siyah saçlarıma aklar doluyor
Öldürecek beni bu zalım gurbet ah bu ayrılık
***
Gerip gönlüm derki hakka ganiyim
Bize haktan geldi buna ne deyim
Kaptanı kaybolmuş batık gemiyim
Öldürecek beni bu zalım gurbet ah bu ayrılık
-
İzin ver hey ağa bende gideyim
Ah çekipte ardın sıra ağlar vay
Bakarım bakarım sılam görünmez
Aramızda yıkılası dağlar var
***
Dağlar duman olmadan gel
Halim yaman olmadan gel
Yetiş son nefesteyim
Ömrüm talan olmadan gel
***
Karacaoğlan der ki kendim öveyim
Taşlar alıp kara bağrım deleyim
Güzel sevme derler nasıl sevmeyim
Kaşlar arasında çifte benler var
***
Dağlar duman olmadan gel
Halim yaman olmadan gel
Yetiş son nefesteyim
Ömrüm talan olmadan gel
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Sen gideli başım dertten kurtulmaz
Dara düştüm nazlı canan gel yetiş
Kimsesiz olana bi dost bulunmaz
Dara düştüm nazlı canan gel yetiş
***
Dünyama senle güneş doğardı
Başımdaki dertler azken çoğaldı
Simsiyah saçımın hepsi ağardı
Dara düştüm nazlı canım gel yetiş
***
Hüsrana bürünüp derde dalmadan
Yapayalnız kara yerde kalmadan
Azrailim gelip canım almadan
Dara düştüm nazlı canan gel yetiş
***
Sensizlikten neler çeker bu başım
Her gün ah ederim dinmez gözyaşım
Cenazem yıkanıp kalkmadan naaşım
Dara düştüm nazlı canan gel yetiş
-
-
Hep sen mi ağladın?
Hep sen mi yandın?
Ben de gülemedim fani dünyada
***
Sen beni gönlümce mutlu mu sandın?
İrengi gözümde solan dünyada
***
Ah yalan dünyada yalan dünyada
Yalandan yüzüme gülen dünyada
Ah yalan dünyada yalan dünyada
Yalandan yüzüme gülen dünyada
***
Sen ağladın canım, ben ise yandım
Dünyayı gönlümce olacak sandım
Beyhude inanıp boşuna kandım
Ben gedip ellere kalan dünyada
***
Ah yalan dünyada yalan dünyada
Yalandan yüzüme gülen dünyada
Ah yalan dünyada yalan dünyada
Yalandan yüzüme gülen dünyada