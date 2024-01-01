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7/24 Dinle Berivanım

Berivanım Şarkı Sözleri

Ekrem Çelebi Berivanım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ekrem Çelebi Berivanım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Berivanım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ekrem Çelebi

Ekrem Çelebi

Berivanım

  • Yalan Dünyadan

  • Anadolum

  • Al Gonca Gül Deremedim

  • Bana Sevgi Diye

  • Berivanım

  • Bu Ne Güzel Bir Düğün

  • Bu Zalım Gurbet

  • Dağlar Duman Olmadan Gel

  • Dost Kapısi

  • Gel Yetiş

  • Kör Olasi Bahtım

  • Sarı Yazma Yakismaz Mi (Uzun Hava)

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