Ekrem Çelebi

Yalan Dünyadan Hep sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim fani dünyada *** Sen beni gönlümce mutlu mu sandın? İrengi gözümde solan dünyada *** Ah yalan dünyada yalan dünyada Yalandan yüzüme gülen dünyada Ah yalan dünyada yalan dünyada Yalandan yüzüme gülen dünyada *** Sen ağladın canım, ben ise yandım Dünyayı gönlümce olacak sandım Beyhude inanıp boşuna kandım Ben gedip ellere kalan dünyada *** Ah yalan dünyada yalan dünyada Yalandan yüzüme gülen dünyada Ah yalan dünyada yalan dünyada Yalandan yüzüme gülen dünyada

Anadolum Geçit vermeyen dağların O taşlı tozlu yolların Coşkuyla akar suların Seni söyler Anadolum *** Arpa buĞday biçer eller Damla damla düşer terler Türküler çağırır diller Seni söyler Anadolum *** Ne şiirler ne resimler Seni tarif edemezler Dört mevsim tüm güzellikler Sende yaşar Anadolum

Al Gonca Gül Deremedim Al gonca gül deremedim Al gonca gül deremedim Yar uzaktır varamadım Yar uzaktır varamadım *** Yarden ayrı bu dünyanın Yarden ayrı şu dünyanın Bir tadını alamadım Bir tadını alamadım *** Al gonca gül deste deste Al gonca gül deste deste Sevdam ile düştüm derde Sevdam ile düştüm derde *** Niye gittin bir hayına Niye gittin bir zalıma Garip gönlüm gine yasta Garip gönlüm gine yasta *** Niye gittin bir zalıma Niye gittin bir hayına Garip gönlüm gine yasta Garip gönlüm gine yasta

Bana Sevgi Diye Bana sevgi sevgi diye verdin zehiri Sevgi değil cefa dolu kaderim Bu sevginin sende sende yok mu eseri Arzu edip beni beni gör bazı bazı Düşürür şöhreti şanı dil bazı bazı *** Seni sevdim diye diye düşürdün dile Uğrunda can verdim bak bile bile İhanetsiz sevgilere olurum köle Arzu edip beni beni gör bazı bazı Düşürür şöhreti şanı dil bazı bazı

Berivanım Dağ başında bir gül gibi Boynu bükük kalan yarim Dikenleri acılanan yüreğime eken yarim *** Bir kez sana bağlanmışım Ben kendimi heey unutmuşum. heey Aşkın ile kavrulmuşum, sevdan beni kül eyledi. (2x) *** Berivanım, berivanım, boynu bükük dağ ceylanım Berivanım, berivanım, köy kokulu dağ ceylanım *** Berivanım, dağ çiçeğim Bir gün sana döneceğim Töreleri aşireti senin için yeneceğim *** Bir kez sana bağlanmışım Ben kendimi heey unutmuşum. heey Aşkın ile kavrulmuşum. sevdan beni kül eyledi. (2x) *** Berivanım ey ey, berivanım, boynu bükük dağ ceylanım Berivanım eey eey eey, berivanım, köy kokulu dağ ceylanım

Bu Ne Güzel Bir Düğün Bu ne güzel bir düğün Allar giymiş sevdiğim Lorke oynar baş çeker lo Edasına yandığım (2x) Ben aşkından öldüğüm *** Düğün mübarek ola Gelin damat kol kola Her seven murat aldı da Darısı bize ola (3x)

Bu Zalım Gurbet Ekmeğimi çeken suyumu bilmem Öldürecek beni bu zalım gurbet Untturdu bana sılayı yurdu Öldürecek beni bu zalım gurbet, ah bu ayrılık *** Sıladan çıkalı hayli oluyor Umut çiçeklerim birbir soluyor Siyah saçlarıma aklar doluyor Öldürecek beni bu zalım gurbet ah bu ayrılık *** Gerip gönlüm derki hakka ganiyim Bize haktan geldi buna ne deyim Kaptanı kaybolmuş batık gemiyim Öldürecek beni bu zalım gurbet ah bu ayrılık

Dağlar Duman Olmadan Gel İzin ver hey ağa bende gideyim Ah çekipte ardın sıra ağlar vay Bakarım bakarım sılam görünmez Aramızda yıkılası dağlar var *** Dağlar duman olmadan gel Halim yaman olmadan gel Yetiş son nefesteyim Ömrüm talan olmadan gel *** Karacaoğlan der ki kendim öveyim Taşlar alıp kara bağrım deleyim Güzel sevme derler nasıl sevmeyim Kaşlar arasında çifte benler var *** Dağlar duman olmadan gel Halim yaman olmadan gel Yetiş son nefesteyim Ömrüm talan olmadan gel

Gel Yetiş Sen gideli başım dertten kurtulmaz Dara düştüm nazlı canan gel yetiş Kimsesiz olana bi dost bulunmaz Dara düştüm nazlı canan gel yetiş *** Dünyama senle güneş doğardı Başımdaki dertler azken çoğaldı Simsiyah saçımın hepsi ağardı Dara düştüm nazlı canım gel yetiş *** Hüsrana bürünüp derde dalmadan Yapayalnız kara yerde kalmadan Azrailim gelip canım almadan Dara düştüm nazlı canan gel yetiş *** Sensizlikten neler çeker bu başım Her gün ah ederim dinmez gözyaşım Cenazem yıkanıp kalkmadan naaşım Dara düştüm nazlı canan gel yetiş