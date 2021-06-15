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Ekrem Demirli
Ekrem Demirli
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Ekrem Demirli ile "Düşünce ve Hayat"
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01
Küçük Evren Olarak İnsan: Zihin ve Dünya / 23.01.22
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02
Düşünmek ve Canlılık: İbnü’l-Arabi’nin İnsan Tanımı Eleştirisi / 21.01.22
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03
Kevn-i Câmi: İbnü’l-Arabî Metafiziğinde İnsan / 17.01.22
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04
Tezatlı varlık olarak insan / 15.01.22
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05
Dindarlık, Sadakat ve Vefa
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