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Ekrem Demirli

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Ekrem Demirli ile "Düşünce ve Hayat"

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01

Küçük Evren Olarak İnsan: Zihin ve Dünya / 23.01.22

02

Düşünmek ve Canlılık: İbnü’l-Arabi’nin İnsan Tanımı Eleştirisi / 21.01.22

03

Kevn-i Câmi: İbnü’l-Arabî Metafiziğinde İnsan / 17.01.22

04

Tezatlı varlık olarak insan / 15.01.22

05

Dindarlık, Sadakat ve Vefa

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Çalma Listeleri

Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat

Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat

Ekrem Demirli

Ekrem Demirli

Ekrem Demirli ile Cuma Yazıları

Ekrem Demirli ile Cuma Yazıları

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