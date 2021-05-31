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Ekrem Demirli
Ekrem Demirli ile "Düşünce ve Hayat" 17.05.2021
Ekrem Demirli ile "Düşünce ve Hayat" 17.05.2021
Vav Radyo
150 Bölüm | 53:22:43
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01
Ekrem Demirli ile "Düşünce ve Hayat" 17.05.2021
Divan-ı Kebir 56.Şiir Kur'an-ı Kerim/ Tahrim Suresi 10-12 ve Nun Suresi 1-3. Ayet-i Kerimelerin tefsiri
Ekrem Demirli
1:30:35
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02
Sonsuz rahmete inanabilmek / 26.08.22
Ekrem Demirli
07:08
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03
Ahlak ve evrensellik meselesi / 19.08.22
Ekrem Demirli
06:49
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04
Kurucu İsimler, Müşterek Kaynak ve Kimlik / 16.08.22
Ekrem Demirli
06:36
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05
Süt Bozulur: Terk ve Unutmak Ahlakı
Ekrem Demirli
06:49
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06
Meslek ve İş / 10.08.22
Ekrem Demirli
05:54
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07
Niyeti ilahi iradenin tecellisi görmek / 08.08.22
Ekrem Demirli
06:34
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08
Hicret ve niyet / 31.07.22
Ekrem Demirli
08:18
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09
Kurban ve bilinç / 07.07.22
Ekrem Demirli
05:48
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10
Yoksullar ve Kurban / 08.07.22
Ekrem Demirli
06:21
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