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7/24 Dinle Ekrem Demirli Ekrem Demirli ile "Düşünce ve Hayat" 24.05.2021
Ekrem Demirli ile "Düşünce ve Hayat" 24.05.2021

Ekrem Demirli ile "Düşünce ve Hayat" 24.05.2021

Vav Radyo

150 Bölüm | 53:22:43
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ekrem Demirli ile "Düşünce ve Hayat" 24.05.2021 24 Mayıs 2021 Ptesi Divân-ı Kebir'den 136. Şiirin Tahlili Kur'an-ı Kerim'den Nun Suresi 4-8. Ayet-i Kerimeler'in Tefsiri

Ekrem Demirli 1:19:35
02

Sonsuz rahmete inanabilmek / 26.08.22

Ekrem Demirli 07:08
03

Ahlak ve evrensellik meselesi / 19.08.22

Ekrem Demirli 06:49
04

Kurucu İsimler, Müşterek Kaynak ve Kimlik / 16.08.22

Ekrem Demirli 06:36
05

Süt Bozulur: Terk ve Unutmak Ahlakı

Ekrem Demirli 06:49
06

Meslek ve İş / 10.08.22

Ekrem Demirli 05:54
07

Niyeti ilahi iradenin tecellisi görmek / 08.08.22

Ekrem Demirli 06:34
08

Hicret ve niyet / 31.07.22

Ekrem Demirli 08:18
09

Kurban ve bilinç / 07.07.22

Ekrem Demirli 05:48
10

Yoksullar ve Kurban / 08.07.22

Ekrem Demirli 06:21
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