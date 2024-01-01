Ziyaret Şarkı Sözleri
Ekrem Düzgünoğlu Ziyaret şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ekrem Düzgünoğlu Ziyaret şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ziyaret sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bir berduşum
Evim yok, mekanım yok
Sebebi
Aşk
***
Bir berduşum
Dilim yok, lisanım yok
Zikrim
Aşk
***
Aşk aaahh
***
Berduşum gönül bir akşam gel bana,
Icim hazin, hazin
Sorarlar derdin nedir?
"Aşk" derim bilmezler,
Berduş deyip geçerler...
***
Berduşum gönül kimse bilmez derdim
Dilimde bin vuslat
Sorarlar vuslat nedir?
"Aşk" derim bilmezler
Berduş deyip geçerler
***
Bur berduşum, sorum yok cevabım yok
Sebebi
Aşk
***
Bir berduşum günah yok, sevabım yok
Zikrim
Aşk
***
Berduşum gönül bir akşam gel bana,
Icim hazin, hazin
Sorarlar derdin nedir?
"Aşk" derim bilmezler,
Berduş deyip geçerler
***
Berduşum gönül kimse bilmez derdim
Dilimde bin vuslat
Sorarlar vuslat nedir?
"Aşk" derim bilmezler
Berduş deyip geçerler
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