Ekrem Düzgünoğlu

-
Bir Fırtına Tuttu Bizi Deryaya Kardı
O Bizim Kavuşmalarımız A Yarim Mahşere Kaldı
O Bizim Kavuşmalarımız A Yarim Ahrete Kaldı
***
Yeni Cezve Yeni Cezve Kaynar Kaynamaz Oldu
O Benim Nazlı Yarimin Dilleri Söyler Söylemez Oldu
***
Yeni Cezve Yeni Cezve Kaynıyor Ocakta
Kasatura Belimizde (A Yarim) Martınımız Kucakta
***
Mapsanede Yata Yata Her Yanlarım Çürüdü
Yollarına Baka Baka A Yarim Ela Gözler Süzüldü
-
Buralarda sensiz olmak çok zor
Bir tek şey için katlanılır, dönüşünün olması
Pek de gerçekçi değil ama bana nasipmiş solması
***
Karşıma çıktın senden
Senle her şeyden zevk aldım
Gül kokar güldüğü yerden
Ben gülün rengine kök saldım
Varlığın her şeyi çözdü
Yokluğun derde keder gündü
Öyle bir aşk arıyordum (Off, Ooof)
Bulduğum yerde yüzüm güldü
***
Karşıma çıktın senden
Senle her şeyden zevk aldım
Gül kokar güldüğü yerden
Ben gülün rengine kök saldım
Varlığın her şeyi çözdü
Yokluğun derde keder gündü
Öyle bir aşk arıyordum
Bulduğum yerde yüzüm güldü
***
Buralarda sensiz olmak çok zor (Zor mu?)
Acımı kalbime gömmek (Zor mu?)
Kaderi anlayabilmek (Zor mu?)
Delice gözyaşı dökmek (Zor mu?)
Yaradı ellere kalbim (Yok mu?)
Bana masal gibi gelecek (Yok mu?)
Önüme diz çöküp ölecek (Yok mu?)
Yine mi gözyaşı kaldım (Yok mu?)
Acılı günlere talim (Ahh)
***
Karşıma çıktın senden
Senle her şeyden zevk aldım
Gül kokar güldüğü yerden
Ben gülün rengine kök saldım
Varlığın her şeyi çözdü
Yokluğun derde keder gündü
Öyle bir aşk arıyordum
Bulduğum yerde yüzüm güldü
***
Beni bile bile üzdün çok
Ben acımı kalbime gömdüm
Elini tutmayı sevdim çok
Başımı kaç kere kuma gömdüm
Sana bir kuru aşkım var
Gelip al onu yakınımdan
Ya benim gibi mutsuz gez
Ya da zevk al acılardan
***
Karşıma çıktın senden
Senle her şeyden zevk aldım
Gül kokar güldüğü yerden
Ben gülün rengine kök saldım
Varlığın her şeyi çözdü
Yokluğun derde keder gündü
Öyle bir aşk arıyordum
Bulduğum yerde yüzüm güldü
***
Karşıma çıktın senden
Senle her şeyden zevk aldım
Gül kokar güldüğü yerden
Ben gülün rengine kök saldım
Varlığın her şeyi çözdü
Yokluğun derde keder gündü
Öyle bir aşk arıyordum
Bulduğum yerde yüzüm güldü
***
Senle her şeyden zevk aldım
Ben gülün rengine kök saldım
Yokluğun derde keder gündü
Bulduğum yerde yüzüm güldü
-
Deli günler geldi geçti
Çok yoruldum ağlamaktan
En azından ağlatıyorsun
***
Haber aldım gökyüzünden
Yağacakmış kar bu hafta
En azından yaklaşıyorsun
***
Ayrıldık kime hesap sorsam bilmiyor
Yeni bir aşk buldum dinmiyor
İçime taht kurdun gidemiyorsun
***
Haksızlık yakalandım artık aşka
Tasalandı derdi başka
Beni üzmek en derinden
***
Aşkımdın ne güzeldin eski çağda
Ne büyüktü tutkun ayda
Çıkacak bu kalp yerinden
***
Deli günler geldi geçti
Çok yoruldum ağlamaktan
En azından ağlatıyorsun
***
Haber aldım gökyüzünden
Yağacakmış kar bu hafta
En azından yaklaşıyorsun
***
Ayrıldık kime hesap sorsam bilmiyor
Yeni bir aşk buldum dinmiyor
İçime taht kurdun gidemiyorsun
***
Haksızlık yakalandım artık aşka
Tasalandı derdi başka
Beni üzmek en derinden
***
Aşkımdın ne güzeldin eski çağda
Ne büyüktü tutkun ayda
Çıkacak bu kalp yerinden. (söyle çıkmasın)
***
Haksızlık yakalandım artık aşka
Tasalandı derdi başka
Beni üzmek en derinden
***
Aşkımdın ne güzeldin eski çağda
Ne büyüktü tutkun ayda
Çıkacak bu kalp yerinden (söyle çıkmasın)
***
Yakalandım artık aşka
Tasalandı derdi başka
Beni üzmek en derinden
***
Aşkımdın ne güzeldin eski çağda
Ne büyüktü tutkun ayda
Çıkacak bu kalp yerinden
Haksızlık
-
Oturduğum iki oda bir evim
Bide, kapı aralık
Ona sorsan boşa kanadı elim
Yüreğim iki paralık
***
Neme lazım iki yabancı gibi
Mesafeli olalım
Gide gele yoruldu bu yüreğim
Biraz nefes alalım
***
Ya günlerimi geri ver
Ya benle hayata devam
Ya kendin gibi oluver
Yada yüreksiz ve yalan
***
Kaderi yok unutamadı aşkın tadını
Kaderi yok yazısı karalı
Üzülürüm seni acıtan ayrılık ise
Yüreğimin de içi yaralı
***
Kaderi yok unutamadı aşkın tadını
Kaderi yok yazısı karalı
Üzülürüm seni acıtan ağlamam ise
Yüreğimin dokusu yaralı
***
Oturduğum iki oda bir evim
Bide kapı, aralık
Ona sorsan boşa kanadı elim
Yüreğim iki paralık
***
Neme lazım iki yabancı gibi
Mesafeli olalım
Gide gele yoruldu bu yüreğim
Biraz nefes alalım
***
Ya günlerimi geri ver
Ya benle hayata devam
Ya kendin gibi oluver
Yada yüreksiz ve yalan
***
Kaderi yok unutamadı aşkın tadını
Kaderi yok yazısı karalı
Üzülürüm seni acıtan ayrılık ise
Yüreğimin de içi yaralı
***
Kaderi yok unutamadı aşkın tadını
Kaderi yok yazısı karalı
Üzülürüm seni acıtan ağlamam ise
Yüreğimin dokusu yaralı
***
Ya günlerimi geri ver
Ya benle hayata devam
Ya kendin gibi oluver
Yada yüreksiz ve yalan
***
Kaderi yok unutamadı aşkın tadını
Kaderi yok yazısı karalı
Üzülürüm seni acıtan ağlamam ise
Yüreğimin de içi yaralı
***
Kaderi yok unutamadı aşkın tadını
Kaderi yok yazısı karalı
Üzülürüm seni acıtan ağlamam ise
Yüreğimin dokusu yaralı
-
İşim olmaz hiç Allah'tan korkmayan aciz insanla
İşim olmaz aşk üzerinde uğraşan ilim irfanla
Kanamaktaydım, aramaktaydım yüce aşkın yüzünü
Sana kalsaydım tutanaktaydım boşamaktan hüznü
***
İşim olmaz hiç Allah'tan korkmayan aciz insanla
İşim olmaz aşk üzerinde uğraşan ilim irfanla
Kanamaktaydım, aramaktaydım yüce aşkın yüzünü
Sana kalsaydım tutanaktaydım boşamaktan hüznü
***
Hayat, açasın önümü, tutmuyor kollarım
Niye yaşasın ölümü kimsesiz kulların?
Aşk ne buzlar eritir, kimse görmüyor
En yüce duygudan yerim kimse bilmiyor
***
İşim olmaz, benden de güzeli yok
İşim olmaz, hiç işim olmaz, hiç işim olmaz ki (yok)
Bu bakımdan benden çok üzeni yok
Üzen olmaz, hiç üzen olmaz, hiç üzen olmaz ki (yok)
***
İşim olmaz, benden de güzeli yok
İşim olmaz, hiç işim olmaz (yok), hiç işim olmaz ki
Bu bakımdan benden çok üzeni yok
Üzen olmaz, hiç üzen olmaz (yok), hiç üzen olmaz ki
***
İşim olmaz hiç Allah'tan korkmayan aciz insanla
İşim olmaz aşk üzerinde uğraşan ilim irfanla
Kanamaktaydım, aramaktaydım yüce aşkın yüzünü
Sana kalsaydım tutanaktaydım boşamaktan hüznü
***
İşim olmaz hiç Allah'tan korkmayan aciz insanla
İşim olmaz aşk üzerinde uğraşan ilim irfanla
Kanamaktaydım, aramaktaydım yüce aşkın yüzünü
Sana kalsaydım tutanaktaydım boşamaktan hüznü
***
Hayat, açasın önümü, tutmuyor kollarım
Niye yaşasın ölümü kimsesiz kulların?
Aşk ne buzlar eritir, kimse görmüyor
En yüce duygudan yerim kimse bilmiyor
***
İşim olmaz, benden de güzeli yok
İşim olmaz, hiç işim olmaz, hiç işim olmaz ki (yok)
Bu bakımdan benden çok üzeni yok
Üzen olmaz, hiç üzen olmaz, hiç üzen olmaz ki (yok)
***
İşim olmaz, benden de güzeli yok
İşim olmaz, hiç işim olmaz (yok), hiç işim olmaz ki
Bu bakımdan benden çok üzeni yok
Üzen olmaz, hiç üzen olmaz (yok), hiç üzen olmaz ki
***
Hiç üzen olmaz ki
(Yok) Hiç üzen olmaz ki (yok)
***
İşim olmaz (tövbe), benden de güzeli yok
İşim olmaz, hiç işim olmaz, hiç işim olmaz ki (yok)
Bu bakımdan benden çok üzeni yok
Üzen olmaz, hiç üzen olmaz, hiç üzen olmaz ki (yok)
***
İşim olmaz, benden de güzeli yok
İşim olmaz, hiç işim olmaz (yok), hiç işim olmaz ki
Bu bakımdan benden çok üzeni yok
Üzen olmaz, hiç üzen olmaz (yok), hiç üzen olmaz ki
***
Yok
-
Kara kedi gireceğine aramıza
Seni şöyle alalım, otur yakınımıza
Tüm gereksiz arızalar gitti gideli
Günün en güzeli sen güzeliz iki deli
***
Olsun varsın seveni çok
Önüme geçme yanarsın ateşi çok
Sana bir arıza lazım bu gecelik
Yüz yüze bakışalım hangimiz platonik
***
Olsun varsın seveni çok
Önüme geçme yanarsın ateşi çok
Sana bir arıza lazım bu gecelik
Yüz yüze bakışalım hangimiz fotojenik
***
Kara kedi gireceğine aramıza
Seni şöyle alalım, otur yakınımıza
Tüm gereksiz arızalar gitti gideli
Günün en güzeli sen güzeliz iki deli
***
Can alıcı olmadı yemedi sözüm
Acımasız olalım, hadi gel, iki gözüm
Bu da çözüm olmadı can acısına
Seni öne yazalım yürek atamasına
***
Olmadı bitmedi fiyakası
Havalı zor beni zirvede tanıması
Yüreği aynı onun gibi deli ziyan
Yüz yüze konuşalım kapalı kapı cihan
***
Olsun varsın seveni çok
Önüme geçme yanarsın ateşi çok
Sana bir arıza lazım bu gecelik
Yüz yüze bakışalım hangimiz fotojenik
***
Kara kedi gireceğine aramıza
Seni şöyle alalım, otur yakınımıza
Tüm gereksiz arızalar gitti gideli
Günün en güzeli sen güzeliz iki deli
***
Olmadı bitmedi fiyakası
Havalı zor beni zirvede tanıması
Yüreği aynı onun gibi deli ziyan
Yüz yüze konuşalım kapalı kapı cihan
***
Olsun varsın seveni çok
Önüme geçme yanarsın ateşi çok
Sana bir arıza lazım bu gecelik
Yüz yüze bakışalım hangimiz fotojenik
***
Kara kedi gireceğine aramıza
Seni şöyle alalım, otur yakınımıza
Tüm gereksiz arızalar gitti gideli
Günün en güzeli sen güzeliz iki deli
***
Can alıcı olmadı yemedi sözüm
Acımasız olalım, hadi gel, iki gözüm
Bu da çözüm olmadı can acısına
Seni öne yazalım yürek atamasına
-
Eridi can ciğerim haberin var mı?
Kovuyorsan giderim dileğin var mı?
***
Eridi can ciğerim haberin var mı?
Kovuyorsan giderim dileğin var mı?
***
Unutur sandım seni unutulmadı
Deli kalbim ağlamak için yaratılmadı
***
Unutur sandım seni unutulmadı
Deli kalbim ağlamak için yaratılmadı
***
Sevdiğimden şüphen olmasın şahidi bende
Kalbim hala ilk günahı aldığım yerde
Kerbeladır aşk yalandır unutur sanma
Bak bu gönlüm her gördüğünde seni titriyor hala
***
Eridi can ciğerim haberin var mı?
Kovuyorsan giderim dileğin var mı?
***
Unutur sandım seni unutulmadı
Deli kalbim ağlamak için yaratılmadı
***
Unutur sandım seni unutulmadı
Deli kalbim ağlamak için yaratılmadı
***
Sevdiğimden şüphen olmasın şahidi bende
Kalbim hala ilk günahı aldığım yerde
Kerbeladır aşk yalandır unutur sanma
Bak bu gönlüm her gördüğünde seni titriyor hala
***
Sevdiğimden şüphen olmasın şahidi bende
Kalbim hala ilk günahı aldığım yerde
Kerbeladır aşk yalandır unutur sanma
Bak bu gönlüm her gördüğünde seni titriyor hala
-
Gözlerimden süzülen yaşlar yerine
Keşke seni kolayca koyabilseydim
Dudağından dökülen her bir kelime
Bu kadar yakmasaydı sevebilseydim
***
Yüreğim bütün suçu üstüne aldı
Artık bir başkasını sevsem ne olur
Kalbimin her atışı içimde saklı
Bu aşk yakın tarihte efsane olur
***
Kafamda deli sorular
Kolayca sevemiyorum
Kapımda binlerce kadar
Bakıp da göremiyorum
Görsem de sevemiyorum artık anla
Ben aşık olamıyorum
***
Kafamda deli sorular
(Aşklar hep yalan)
Kolayca sevemiyorum
(Eskiden kalan)
Kapımda binlerce kadar
(Tek dileğim)
Bakıp da göremiyorum
(Önceden bile)
Görsem de sevemiyorum artık anla
Ben aşık olamıyorum
**
Gözlerimden süzülen yaşlar yerine
Keşke seni kolayca koyabilseydim
Dudağından dökülen her bir kelime
Bu kadar yakmasaydı sevebilseydim
***
Yüreğim bütün suçu üstüne aldı
Artık bir başkasını sevsem ne olur
Kalbimin her atışı içimde saklı
Bu aşk yakın tarihte efsane olur
***
Kafamda deli sorular
Kolayca sevemiyorum
Kapımda binlerce kadar
Bakıp da göremiyorum
Görsem de sevemiyorum artık anla
Ben aşık olamıyorum
***
Kafamda deli sorular
Aşklar hep yalan
Kolayca sevemiyorum
-
Sarhoşum gelme içtim, mayhoşum gelme
Kalpte ateş söndürdüm artık, hep loşum gelme
***
Acıları bir bir yalan
Ben ondan ucuz kurtuldum
Halbuki çok gencim yalan
Ta beynimden uydurdum
***
Toz şeker olsun yerim
Ben gönlümden zenginim
Hissime ne olur güven
Ta alt yapıdan sezginim
***
Bol sulu aşktan hoş kafam
Koy nargile olsun havam
Tavşan kanı demle şu çayı
Tak ortasına yarım ayı
***
Sarhoşum gelme içtim, mayhoşum gelme
Kalpte ateş söndürdüm, artık hep loşum gelme
Sarhoşum gelme içtim, mayhoşum gelme
Kalpte ateş söndürdüm, artık hep loşum gelme
***
Acıları bir bir yalan
Ben ondan ucuz kurtuldum
Halbuki çok gencim yalan
Ta beynimden uydurdum
***
Toz şeker olsun yerim
Ben gönlümden zenginim
Hissime ne olur güven
Ta alt yapıdan sezginim
***
Bol sulu aşktan hoş kafam
Koy nargile olsun havam
Tavşan kanı demle şu çayı
Tak ortasına yarım ayı
***
Sarhoşum gelme içtim, mayhoşum gelme
Kalpte ateş söndürdüm, artık hep loşum gelme
Sarhoşum gelme içtim, mayhoşum gelme
Kalpte ateş söndürdüm, artık hep loşum gelme
***
Döner başım çakırkeyf, biraz flu biraz da netim
Nereden başlasam almıyor dolusu
Boşa da koysam olmuyor doğrusu
***
Loşum artık söndü kalpli yangın
Varsa mazeretin hepsi sende kalsın
Sebebi açık ama suyu çıkar açıklamam
Acılarla sırnaşır yalanına takılamam
***
Sarhoşum gelme içtim mayhoşum gelme
Kalpte ateş söndürdüm artık hep loşum gelme
Sarhoşum gelme içtim mayhoşum gelme
Kalpte ateş söndürdüm artık hep loşum gelme
***
Sarhoşum gelme içtim mayhoşum gelme
Kalpte ateş söndürdüm artık hep loşum gelme...
-
Kime soruyorum ayrılırken?
Aramıza girip ağlaşıyorlar
Tanıyamıyorum dostlarımı
Bizi çöpe atıp anlaşıyorlar
***
Kime soruyorum ayrılırken?
Aramıza girip ağlaşıyorlar
Tanıyamıyorum dostlarımı
Bizi çöpe atıp anlaşıyorlar
***
Seviyorsun her önüne geleni
Arıyorsun değerini bileni
Bu zamanda tabiata güvenip
İşe başlanmaz
***
Gidiyorsun iki kapı öteye
Dönüyorsun bir acemi köleye
Güvenirsen her önüne gelene
Yüzün aklanmaz
***
Sana bir önerim olacak; hayatından
Mikropları at
***
Bu canda görür aşkı yok edeni
Efendi gibi haddini bileni
Görünce gözüm aşkı hak edeni
Öpesim geliyor
***
Zavallı değil haysiyet olanı
İçinde yüce şahsiyet olanı
Görünce gözüm aşkla yok olanı
Coşasım geliyor
***
Kime soruyorum ayrılırken?
Aramıza girip ağlaşıyorlar
Tanıyamıyorum dostlarımı
Bizi çöpe atıp anlaşıyorlar
***
Seviyorsun her önüne geleni
Arıyorsun değerini bileni
Bu zamanda tabiata güvenip
İşe başlanmaz
***
Gidiyorsun iki kapı öteye
Dönüyorsun bir acemi köleye
Güvenirsen her önüne gelene
Yüzün aklanmaz
***
Sana bir önerim olacak; hayatından
Mikropları at
***
Bu canda görür aşkı yok edeni
Efendi gibi haddini bileni
Görünce gözüm aşkı hak edeni
Öpesim geliyor
***
Zavallı değil haysiyet olanı
İçinde yüce şahsiyet olanı
Görünce gözüm aşkla yok olanı
Coşasım geliyor
***
Seviyorsun her önüne geleni
Arıyorsun değerini bileni
Bu zamanda tabiata güvenip
İşe başlanmaz
***
Sana bir önerim olacak; hayatından
Mikropları at
***
Bu canda görür aşkı yok edeni
Efendi gibi haddini bileni
Görünce gözüm aşkı hak edeni
Öpesim geliyor
***
Zavallı değil haysiyet olanı
İçinde yüce şahsiyet olanı
Görünce gözüm aşkla yok olanı
Coşasım geliyor
-
Anılar seçer insanın yaralı sonunu
Aradan geçen yılların demeye lafı yok
Havadan sudan bahsedip günü oyaladık
O kadar gecikti ki bu aşk seneye tadı yok
***
Bu kapıdan iyisi de gönüllü geçiyor
Hayat onu bile bile ölümlü seçiyor
Hevesini kıra kıra bir lokma çocuğun
Eline koz veriyor
***
O da bunu bile bile yalancı çıkacak
Doğanın özüne göre savaşçı olacak
Yüreğini köle gibi elinde tutanın
Canını çok yakacak
***
Olursa iki oda bir ev
Huzur da olur acısı da
Kölen de olur o cadılar
Evine, arabasına
***
Çok üzücü ama seni arayamadım
Bu geçici parodiye dayanamadım
İkimizi tanımanın acelesi yok
Yüreğimin ikizine yaranamadım
***
Çok üzücü ama seni arayamadım
Bu geçici parodiye dayanamadım
İkimizi tanımanın acelesi yok
Yüreğimin ikizine yaranamadım
***
Anılar seçer insanın yaralı sonunu
Aradan geçen yılların demeye lafı yok
Havadan sudan bahsedip günü oyaladık
O kadar gecikti ki bu aşk seneye tadı yok
***
Bu kapıdan iyisi de gönüllü geçiyor
Hayat onu bile bile ölümlü seçiyor
Hevesini kıra kıra bir lokma çocuğun
Eline koz veriyor
***
Olursa iki oda bir ev
Huzur da olur acısı da
Kölen de olur o cadılar
Evine, arabasına
***
Çok üzücü ama seni arayamadım
Bu geçici parodiye dayanamadım
İkimizi tanımanın acelesi yok
Yüreğimin ikizine yaranamadım
***
Çok üzücü ama seni arayamadım
Bu geçici parodiye dayanamadım
İkimizi tanımanın acelesi yok
Yüreğimin ikizine yaranamadım
***
Yüreğimin ikizine yaranamadım
***
Çok üzücü ama seni arayamadım
Bu geçici parodiye dayanamadım
İkimizi tanımanın acelesi yok
Yüreğimin ikizine yaranamadım
-
Ben ne sana taparım, ne seni ararım, ne trip atarım
Sen ne beni oyala, ne omuz ovala, işime bakarım
Ben o nazı çekemem, günaha giremem, kötü söz edemem
Aşk bu kızıl ötesi, yaralı müzesi, hareket edemem
***
Acılarım heveste, güneş açar aheste, bir kapalı kafesteyim
Topu topu bi deste, ara sıra bi besle, iki nota bir besteyim
Seni çöpe atacağım poşete yazık
Bi sigara yakacağım ateşe yazık
***
Aşk gidene acımak mı?
Bu yükü taşımak mı?
Yarayı kaşımak mı?
Sor iyisi çıkacak mı?
İçime akacak mı?
Ve güneş açacak mı?
***
Aşk gidene acımak mı?
Bu yükü taşımak mı?
Yarayı kaşımak mı?
Sor iyisi çıkacak mı?
İçime akacak mı?
Ve güneş açacak mı?
***
Ben ne sana taparım, ne seni ararım, ne trip atarım
Sen ne beni oyala, ne omuz ovala, işime bakarım
Ben o nazı çekemem, günaha giremem, kötü söz edemem
Aşk bu kızıl ötesi, yaralı müzesi, hareket edemem
***
Acılarım heveste, güneş açar aheste, bir kapalı kafesteyim
Topu topu bi deste, ara sıra bi besle, iki nota bir besteyim
Seni çöpe atacağım poşete yazık
Bi sigara yakacağım ateşe yazık
***
Aşk gidene acımak mı?
Bu yükü taşımak mı?
Yarayı kaşımak mı?
Sor iyisi çıkacak mı?
İçime akacak mı?
Ve güneş açacak mı?
***
Aşk gidene acımak mı?
Bu yükü taşımak mı?
Yarayı kaşımak mı?
Sor iyisi çıkacak mı?
İçime akacak mı?
Ve güneş açacak mı?
***
Aşk gidene acımak mı?
Bu yükü taşımak mı?
Yarayı kaşımak mı?
Sor iyisi çıkacak mı?
İçime akacak mı?
Ve güneş açacak mı?
***
Aşk gidene acımak mı?
Bu yükü taşımak mı?
Yarayı kaşımak mı?
Sor iyisi çıkacak mı?
İçime akacak mı?
Ve güneş açacak mı?
-
Gücümün yettiği gecelerde
Bir canım bir de sen olmuyorsun
Bilemem ne denir sana öyle
Beni görmeye gelmiyorsun
***
Dudağının arasından
İki gözün karasından
Ya da gönül yarasından
Öptüm öldüm, öptüm öldüm
***
Sabrımdan güzel olan her şeyi
Bir kenara atmana kızamıyorum
Aslında bu güne kadar seni tanıyamadım
Buna şaşırıyorum
***
Sayende güzel olan her şeyi
Sokağa atan bir yürek tanıdım
Aşıklar dileğini dallara yazar ama
İsmine rastlamadım
***
Yine de sen gülüver
Bana hüzün de yeter
-
Sanırım, sanırım, sanırım ayrılık vakti
Çabuk oldu, kolay oldu
Sanırım her şey geri tepti
***
Sanırım, sanırım, sanırım ayrılık vakti
Çabuk oldu, kolay oldu
Sanırım her şey geri tepti
***
Dolaşamam acıdan, üzüle üzüle
Baktım hayat acımış yüzüme gözüme
Artık gerisi kolay, dayanabilirim
Sensiz aşkın edepsizine
***
Dolaşamam acıdan, üzüle üzüle
Baktım hayat acımış yüzüme gözüme
Artık gerisi kolay, dayanabilirim
Sensiz aşkın edepsizine
***
Sanırım, sanırım, sanırım ayrılık vakti
Çabuk oldu, kolay oldu
Sanırım her şey geri tepti
***
Clap your hands, clap your hands
Clap your hands and move your body
Put your hands up, put your hand up
Shake your body, shake it now!
***
Dolaşamam acıdan, üzüle üzüle
Baktım hayat acımış, yüzüme gözüme
Artık gerisi kolay, dayanabilirim
Sensiz aşkın edepsizine
***
Dolaşamam acıdan, üzüle üzüle
Baktım hayat acımış, yüzüme gözüme
Artık gerisi kolay, dayanabilirim
Sensiz aşkın edepsizine
***
Can you feel it in my kiss
In my touch baby
You're the only one I need
***
You make me fly
Can you feel it when you hold me like this
Baby you make me high, high, high
Girl I'll never say goodbye
***
Dolaşamam acıdan, üzüle üzüle
Baktım hayat acımış, yüzüme gözüme
Artık gerisi kolay, dayanabilirim
Sensiz aşkın edepsizine
***
Dolaşamam acıdan, üzüle üzüle
Baktım hayat acımış, yüzüme gözüme
Artık gerisi kolay, dayanabilirim
Sensiz aşkın edepsizine
-
Sen ayrıldın, sen kaybettin oof
Nasıl söylerler bilirsin, ayrıldık
Sen ayrıldın, sen kaybettin oof
Nasıl söylerler bilirsin, ayrıldık
***
Senin ben kalbini sevdim
Benden ayrılsan da öyle
Sensiz olamam demiştin, ayrıldık
Nasıl beni kaybetmeyi göze aldın sen?
***
Üzgünüm hayatım
Sana her şeyimi verdim
Artık mutlu olmak istiyorum
Yoluma çıkma yeter
Kalbimi parça parça ettin sen
***
Üzgünüm hayatım
Sana her şeyimi verdim
Artık mutlu olmak istiyorum
Yoluma çıkma yeter
Kalbimi kıra kıra hiç ettin sen
***
Sen ayrıldın, sen kaybettin oof
Nasıl söylerler bilirsin, ayrıldık
Sen ayrıldın, sen kaybettin oof
Nasıl söylerler bilirsin, ayrıldık
***
Senin ben kalbini sevdim
Benden ayrılsan da öyle
Sensiz olamam demiştin, ayrıldık
Nasıl beni kaybetmeyi göze aldın sen?
***
Üzgünüm hayatım
Sana her şeyimi verdim
Artık mutlu olmak istiyorum
Yoluma çıkma yeter
Kalbimi parça parça ettin sen
***
Üzgünüm hayatım
Sana her şeyimi verdim
Artık mutlu olmak istiyorum
Yoluma çıkma yeter
Kalbimi parça parça ettin sen
***
Üzgünüm hayatım
Sana her şeyimi verdim, oof
Artık mutlu olmak istiyorum
Yoluma çıkma yeter
Kalbimi parça parça ettin sen
Kalbimi parça parça ettin sen
-
O derin yeşil su gözlerin batsın yada ben
Beni kaybeden vicdansız utansın
Bir ömür peşinde pervane gibi bu beden
Beni sevmeyen o kalpsiz utansın
Ayrılmayalım
***
O derin yeşil su gözlerin batsın yada ben
Beni kaybeden vicdansız utansın
Bir ömür peşinde pervane gibi bu beden
Beni sevmeyen o kalpsiz utansın
***
Seni kaybetmeyi ne çok istedim ama yüreğim vermez
Bu acım kadar hiç bir şey büyük olamaz ama git gide kayboluyor
Bir adım bana gel ya da kendine git ama sussun bu beden
İnsan boş yere felsefe yapmayı ne çok seviyor
***
Yeni fark ettiğim ama kaç seneden beri bir güzel anım yok
Git gel boşa dön yeniden başa dön buna fazla zamanım yok
Bir adım geliver yeniden gülüver bana kelimeler coşsun
Ben sabrederim ama sen sevgi kadar isyan dolusun
***
O derin yeşil su gözlerin batsın yada ben
Beni kaybeden vicdansız utansın
Bir ömür peşinde pervane gibi bu beden
Beni sevmeyen o kalpsiz utansın
***
O derin yeşil su gözlerin batsın yada ben
Beni kaybeden vicdansız utansın
Bir ömür peşinde pervane gibi bu beden
Beni sevmeyen o kalpsiz utansın
***
Seni kaybetmeyi ne çok istedim ama yüreğim vermez
Bu acım kadar hiç bir şey büyük olamaz ama git gide kayboluyor
Bir adım bana gel ya da kendine git ama sussun bu beden
İnsan boş yere felsefe yapmayı ne çok seviyor
***
Yeni fark ettiğim ama kaç seneden beri bir güzel anım yok
Git gel boşa dön yeniden başa dön buna fazla zamanım yok
Bir adım geliver yeniden gülüver bana kelimeler coşsun
Ben sabrederim ama sen sevgi kadar isyan dolusun
***
O derin yeşil su gözlerin batsın yada ben
Beni kaybeden vicdansız utansın
Bir ömür peşinde pervane gibi bu beden
Beni sevmeyen o kalpsiz utansın
***
O derin yeşil su gözlerin batsın yada ben
Beni kaybeden vicdansız utansın
Bir ömür peşinde pervane gibi bu beden
Beni sevmeyen o kalpsiz utansın
***
Çıldırdım kendimi yollara attım hüzünden
Aşkın bana tek yararı bu
İnsanlar ayrılıyor hep bu kavga yüzünden
Benden seni koparan da bu
Ayrılmayalım
***
Bir ömür peşinde pervane gibi bu beden
Beni sevmeyen o kalpsiz utansın
***
Bir ömür peşinde pervane gibi bu beden
Beni sevmeyen o kalpsiz utansın
***
Bir ömür peşinde pervane gibi bu beden
Beni sevmeyen o kalpsiz utansın
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