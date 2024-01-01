Hiç Kimse Değilim Şarkı Sözleri
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Ekrem Düzgünoğlu
Hiç Kimse Değilim
-
baktım ,o gözler,
şimdi bana çok uzak
söylediğin ,o sözler,
demek ki hepsi yalan
***
sen oldum bilmeden ,
gecemde hecemdesin
hem acı hem keder ,
yaşattıran sensin
***
bırakıp gidersen yapamam ,
sevgilim ben sensiz yaşayamam
belki çok uzaksın ,
belki yakın ben sensiz olamam
**
şiir:
***
yar senin adın neydi
karardıkça kararan bigül yaptım seni
sürdüm gecenin soğuk ve sırlı yüzüne
seni içime göndüm
hani gidecektin ya
gerek kalmadı ben çoktan gittim
-
Bekle dedin, kaç sene oldu?
Okuldan ayrılalı
Her birimiz bir başka yöne
Başka hayata savrulalı
***
Bize nikah düşüyor, çaresi yok
Bir düşün girdiğin günahları
Hüdaya havale ederim bak
Ya gel geri, alayım ahları
***
Çoluğa çocuğa karıştı be bak
Kardeşimin bile yaşıtları
Ya gel iste babamdan beni al
Denedin ya bütün çeşitleri
***
Bak sana bu defa
Kesin söylüyorum
Kuş uçtu uçacak Ahmet
Aklını başına devşir anacığım
Başkası kapacak Ahmet
***
Bak sana bu defa
Kesin söylüyorum
Kuş uçtu uçacak Ahmet
Aklını başına devşir anacığım
Başkası kapacak Ahmet
***
Elalem pırlanta mı, hint kumaşı mı ne
Bizde daha iyisi var var
Bu gidişin sonu yok, evlenelim de
Bir yastıkta ay ay...
***
Elalem pırlanta mı, hint kumaşı mı ne
Bizde daha iyisi var var
Bu gidişin sonu yok, evlenelim de
Bir yastıkta...
***
Bekle dedin, kaç sene oldu?
Okuldan ayrılalı
Her birimiz bir başka yöne
Başka hayata savrulalı
***
Bize nikah düşüyor, çaresi yok
Bir düşün girdiğin günahları
Hüdaya havale ederim bak
Ya gel geri, alayım ahları
***
Çoluğa çocuğa karıştı be bak
Kardeşimin bile yaşıtları
Ya gel iste babamdan beni al
Denedin ya bütün çeşitleri
***
Bak sana bu defa
Kesin söylüyorum
Kuş uçtu uçacak Ahmet
Aklını başına devşir anacığım
Başkası kapacak Ahmet
***
Bak sana bu defa
Kesin söylüyorum
Kuş uçtu uçacak Ahmet
Aklını başına devşir anacığım
Başkası kapacak Ahmet
***
Elalem pırlanta mı, hint kumaşı mı ne
Bizde daha iyisi var var
Bu gidişin sonu yok, evlenelim de
Bir yastıkta ay ay...
***
Elalem pırlanta mı, hint kumaşı mı ne
Bizde daha iyisi var var
Bu gidişin sonu yok, evlenelim de
Bir yastıkta ay ay...
-
Söndü içimin ateşi bitti
Bıktım yalanlarından
Zorla ele, avuca sığmaz aşk
Kop gel günahlarından
***
Nazın sitemin belli değil
Ben senin neyinim anlayamadım
Sevda ateşin aynı değil
İlk defa üşüyorum kollarında
***
Kim bu gözlerindeki yabancı
Yaralar beni yüreğimden
Hani ben olacaktım, yalancı
Başının tacı
***
Bugünün yarınların günahkar
Yakanı bırakmaz ellerim
Hani ben olacaktım, yalancı
Başının tacı
***
Söndü içimin ateşi bitti
Bıktım yalanlarından
Zorla ele, avuca sığmaz aşk
Kop gel günahlarından
***
Nazın sitemin belli değil
Ben senin neyinim anlayamadım
Sevda ateşin aynı değil
İlk defa üşüyorum kollarında
***
Kim bu gözlerindeki yabancı
Yaralar beni yüreğimden
Hani ben olacaktım, yalancı
Başının tacı
***
Bugünün yarınların günahkar
Yakanı bırakmaz ellerim
Hani ben olacaktım, yalancı
Başının tacı
***
Kim bu gözlerindeki yabancı
Yaralar beni yüreğimden
Hani ben olacaktım, yalancı
Başının tacı
***
Bugünün yarınların günahkar
Yakanı bırakmaz ellerim
Hani ben olacaktım, yalancı
Başının tacı
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