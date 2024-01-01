Ekrem Düzgünoğlu

baktım ,o gözler, şimdi bana çok uzak söylediğin ,o sözler, demek ki hepsi yalan *** sen oldum bilmeden , gecemde hecemdesin hem acı hem keder , yaşattıran sensin *** bırakıp gidersen yapamam , sevgilim ben sensiz yaşayamam belki çok uzaksın , belki yakın ben sensiz olamam ** şiir: *** yar senin adın neydi karardıkça kararan bigül yaptım seni sürdüm gecenin soğuk ve sırlı yüzüne seni içime göndüm hani gidecektin ya gerek kalmadı ben çoktan gittim

Bekle dedin, kaç sene oldu? Okuldan ayrılalı Her birimiz bir başka yöne Başka hayata savrulalı *** Bize nikah düşüyor, çaresi yok Bir düşün girdiğin günahları Hüdaya havale ederim bak Ya gel geri, alayım ahları *** Çoluğa çocuğa karıştı be bak Kardeşimin bile yaşıtları Ya gel iste babamdan beni al Denedin ya bütün çeşitleri *** Bak sana bu defa Kesin söylüyorum Kuş uçtu uçacak Ahmet Aklını başına devşir anacığım Başkası kapacak Ahmet *** Bak sana bu defa Kesin söylüyorum Kuş uçtu uçacak Ahmet Aklını başına devşir anacığım Başkası kapacak Ahmet *** Elalem pırlanta mı, hint kumaşı mı ne Bizde daha iyisi var var Bu gidişin sonu yok, evlenelim de Bir yastıkta ay ay... *** Elalem pırlanta mı, hint kumaşı mı ne Bizde daha iyisi var var Bu gidişin sonu yok, evlenelim de Bir yastıkta... *** Bekle dedin, kaç sene oldu? Okuldan ayrılalı Her birimiz bir başka yöne Başka hayata savrulalı *** Bize nikah düşüyor, çaresi yok Bir düşün girdiğin günahları Hüdaya havale ederim bak Ya gel geri, alayım ahları *** Çoluğa çocuğa karıştı be bak Kardeşimin bile yaşıtları Ya gel iste babamdan beni al Denedin ya bütün çeşitleri *** Bak sana bu defa Kesin söylüyorum Kuş uçtu uçacak Ahmet Aklını başına devşir anacığım Başkası kapacak Ahmet *** Bak sana bu defa Kesin söylüyorum Kuş uçtu uçacak Ahmet Aklını başına devşir anacığım Başkası kapacak Ahmet *** Elalem pırlanta mı, hint kumaşı mı ne Bizde daha iyisi var var Bu gidişin sonu yok, evlenelim de Bir yastıkta ay ay... *** Elalem pırlanta mı, hint kumaşı mı ne Bizde daha iyisi var var Bu gidişin sonu yok, evlenelim de Bir yastıkta ay ay...