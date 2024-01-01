Garıp Gonlum Şarkı Sözleri
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Ekrem Düzgünoğlu
Garıp Gonlum
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Çıkalım şu dağlara gel gönül
Dağları yol yapalım gel gönül
Vermem seni yad ellere canım
Dağlar üstüme gelsede
***
Vermem seni yad ellere canım
Dağlar üstüme gelsede
***
Şu dağlar üstüme gelsede gönül
Bağrımda yanmadık yer mi kaldı felek
Kendimden bile kaçar oldu can
Dağları mesken tutalım gönül
***
Kendimden bile kaçar oldu can
Dağları mesken tutalım gönül
***
Gönül hey . gel gönül
Gönlüm gönlüm garip gönlüm
***
Çıkalım şu dağlara gel gönül
Dağları yol yapalım gel gönül
Vermem seni yad ellere, yad ellere
***
Ra ri ri ri ra ri ra
***
Hayat garip, hayat garip
Sevdam garip, sevdam garip
Gönlüm benden can isterken
Can kalmadı can
***
Gönül hey . gel gönül
Gönlüm gönlüm garip gönlüm