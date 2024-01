Ekrem Düzgünoğlu

Çıkalım şu dağlara gel gönül Dağları yol yapalım gel gönül Vermem seni yad ellere canım Dağlar üstüme gelsede *** Vermem seni yad ellere canım Dağlar üstüme gelsede *** Şu dağlar üstüme gelsede gönül Bağrımda yanmadık yer mi kaldı felek Kendimden bile kaçar oldu can Dağları mesken tutalım gönül *** Kendimden bile kaçar oldu can Dağları mesken tutalım gönül *** Gönül hey . gel gönül Gönlüm gönlüm garip gönlüm *** Çıkalım şu dağlara gel gönül Dağları yol yapalım gel gönül Vermem seni yad ellere, yad ellere *** Ra ri ri ri ra ri ra *** Hayat garip, hayat garip Sevdam garip, sevdam garip Gönlüm benden can isterken Can kalmadı can *** Gönül hey . gel gönül Gönlüm gönlüm garip gönlüm