Ekrem Düzgünoğlu

Nazende Şarkı Sözleri
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Değdi saçlarıma bahar gülleri
Nazende sevgilim yadıma düştü
Sevenin bahtına bir güzel düşer
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Sen de tek sevdiğim aklıma düştün
Nazende sevdiğim yadıma düştün
Gözlerim yoldadır, kulağım seste
Ben seni unutmam en son nefeste
Hey ceylan bakışlım, hey boyu beste
Gurbette sevdiğim aklıma düştü
Nazende sevdiğim yadıma düştü