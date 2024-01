Ekrem Düzgünoğlu

Can yakan gözlerini, bak görmeye geldim Abu hayat sözlerinle gül olup yeşermeye geldim Ben aciz ben yarım Sana tamam olmaya geldim Şeyda bülbüller gibi, gül dalına konmaya geldim Şeyda bülbüller gibi, gül dalına konmaya geldim *** Yanar içim senden öteye yer yok Yanar sözlerim bakma gözlerime Canımdan başka servetim yokken Canımdan geçmeye geldim *** Kabul et n'olur ey sultanım aşkınla yanmaya geldim Kabul et n'olur ey sultanım aşkınla yanmaya geldim *** Dağ, taş, toprak iken umman olmaya geldim Aşksız bi çareyken Kendimi bulmaya geldim Yalana meyil ederken gerçeği görmeye geldim *** Yaşayan bir ölüyken gönlünde doğmaya geldim Yaşayan bir ölüyken gönlünde doğmaya geldim *** Yanar içim senden öteye yer yok Yanar sözlerim bakma gözlerime Canımdan başka servetim yokken Canımdan geçmeye geldim *** Kabul et n'olur ey sultanım aşkınla yanmaya geldim Kabul et n'olur ey sultanım aşkınla yanmaya geldim Kabul et n'olur ey sultanım aşkınla yanmaya geldim Kabul et n'olur ey sultanım aşkınla yanmaya geldim Kabul et n'olur ey sultanım aşkınla yanmaya geldim