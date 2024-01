Bahçelerde börülce Oynar gelin görümce Oynasınlar bakalım Bir araya gelince *** $it more yarelelli Nay nina nininom *** Bahçelerde egrelti Oynarlar iki elti Oynasinlar bakalim Bilinmiyor kiymeti *** $it more yarelelli Nay nina nininom *** Bahçelerde pırasa Yaprağına kar yağsa Kızlar kocasız kalsa Bekarlara yalvarsa