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Ekrem'le Rumeli Rüzgarı (Sar Makarayı / Maystore)
Ekrem'le Rumeli Rüzgarı (Sar Makarayı / Maystore) Şarkı Sözleri
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Ekrem
Ekrem'le Rumeli Rüzgarı (Sar Makarayı / Maystore)
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Bulut Gelir Seher İle
Çiçek Açar Bahar İle
Herkes Sarılmış Yar İle
Yağma Yağmur
Esme Bre Deli Rüzigar
Yarim Yoldadır
Bulut Gelir Pare Pare
Dördü Aktır Dördü Kare
Sen Açtın Sineme Yare
Yağma Yağmur
Esme Bre Deli Rüzigar
Yarim Yoldadır
Bulut Gelir Duman Olur
Dağı Taşı Dolandırır
Ahım Tutar Süründürür
Yağma Yağmur
Esme Bre Deli Rüzigar
Yarim Yoldadır
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Bahçelerde börülce
Oynar gelin görümce
Oynasınlar bakalım
Bir araya gelince
***
$it more yarelelli
Nay nina nininom
***
Bahçelerde egrelti
Oynarlar iki elti
Oynasinlar bakalim
Bilinmiyor kiymeti
***
$it more yarelelli
Nay nina nininom
***
Bahçelerde pırasa
Yaprağına kar yağsa
Kızlar kocasız kalsa
Bekarlara yalvarsa