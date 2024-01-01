Eski Dostlar Şarkı Sözleri
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Unutulmuş birer birer
Eski dostlar, eski dostlar
Ne bir selam ne bir haber
Eski dostlar, eski dostlar
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Unutulmuş birer birer
Eski dostlar, eski dostlar
Ne bir selam ne bir haber
Eski dostlar, eski dostlar
***
Hayal meyal düşler gibi
Uçup giden kuşlar gibi
Yosun tutan taşlar gibi
Eski dostlar, eski dostlar
***
Hayal meyal düşler gibi
Uçup giden kuşlar gibi
Yosun tutan taşlar gibi
Eski dostlar, eski dostlar
***
Unutulmuş isimlerde
Bilinmez ki nasıl, ner'de
Şimdi artık resimlerde
Eski dostlar, eski dostlar
***
Unutulmuş isimlerde
Bilinmez ki nasıl, ner'de
Şimdi artık resimlerde
Eski dostlar, eski dostlar
***
Şimdi artık resimlerde
Eski dostlar, eski dostlar