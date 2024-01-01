Unutulmuş birer birer Eski dostlar, eski dostlar Ne bir selam ne bir haber Eski dostlar, eski dostlar *** Unutulmuş birer birer Eski dostlar, eski dostlar Ne bir selam ne bir haber Eski dostlar, eski dostlar *** Hayal meyal düşler gibi Uçup giden kuşlar gibi Yosun tutan taşlar gibi Eski dostlar, eski dostlar *** Hayal meyal düşler gibi Uçup giden kuşlar gibi Yosun tutan taşlar gibi Eski dostlar, eski dostlar *** Unutulmuş isimlerde Bilinmez ki nasıl, ner'de Şimdi artık resimlerde Eski dostlar, eski dostlar *** Unutulmuş isimlerde Bilinmez ki nasıl, ner'de Şimdi artık resimlerde Eski dostlar, eski dostlar *** Şimdi artık resimlerde Eski dostlar, eski dostlar