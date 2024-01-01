Gönlümün Şarkısını Şarkı Sözleri
Ela Altın Gönlümün Şarkısını şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ela Altın Gönlümün Şarkısını şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gönlümün Şarkısını sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ela Altın
Gönlümün Şarkısını
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Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum, gözlerinde okurum
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Sevgimin neş’esini sözlerinde bulurum, sözlerinde bulurum
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Sevgimin neş’esini sözlerinde bulurum, sözlerinde bulurum
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Seni bir an görmezsem kederimden ölürüm, kederimden ölürüm
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Göreyim şen yüzünü, kaçma benden sevgilim
Kaçma benden sevgilim
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Sevgimin neş’esini sözlerinde bulurum, sözlerinde bulurum