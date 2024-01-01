Senin İçin Değer Şarkı Sözleri
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Ela Altın
Senin İçin Değer
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Hastayım, yaşıyorum
Görünmez hayalinle
Hastayım, yaşıyorum
Görünmez hayalinle
***
Belki bir gün, bir gün diye
Beklerim ümit ile
Belki bir gün, bir gün diye
Beklerim ümit ile
***
Çürüyor zavallı ruhum
Aşkının hasretiyle
Çürüyor zavallı ruhum
Aşkının hasretiyle
***
Belki bir gün, bir gün diye
Beklerim ümit ile
Belki bir gün, bir gün diye
Beklerim ümit ile
-
Güvenemem servetime, malıma
Umudum yok bugün ile yarına
Toprak beni de basacak bağrına
***
Adaletin bu mu dünya?
Ne yar verdin ne mal dünya
Kötülerinsin sen dünya
İyileri öldüren dünya
***
Adaletin bu mu dünya?
Ne yar verdin ne mal dünya
Kötülerinsin sen dünya
İyileri öldüren dünya
***
Ne insanlar gelip geçti kapından
Memnun gelip giden var mı yolundan?
Kimi fakir kimi ayrılmış yarinden
***
Adaletin bu mu dünya?
Ne yar verdin ne mal dünya
Kötülerinsin sen dünya
İyileri öldüren dünya
***
Adaletin bu mu dünya?
Ne yar verdin ne mal dünya
Kötülerinsin sen dünya
İyileri öldüren dünya
***
Kimi mecnun gibi dağda dolaşır
Kimisi de ölüm yok gibi çalışır
Kimi meteliksiz kimi milyonlara karışır
***
Adaletin bu mu dünya?
Ne yar verdin ne mal dünya
Kötülerinsin sen dünya
İyileri öldüren dünya
***
Adaletin bu mu dünya?
Ne yar verdin ne mal dünya
Kötülerinsin sen dünya
İyileri öldüren dünya
(Adaletin bu mu dünya)?
(Adaletin bu mu dünya)?
İyileri öldüren dünya
***
Adaletin bu mu dünya?
Ne yar verdin ne mal dünya
Kötülerinsin sen dünya
İyileri öldüren dünya
***
Adaletin bu mu dünya?
Ne yar verdin ne mal dünya
Kötülerinsin sen dünya
İyileri öldüren dünya
(Adaletin bu mu dünya)