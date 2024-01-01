Hastayım, yaşıyorum Görünmez hayalinle Hastayım, yaşıyorum Görünmez hayalinle *** Belki bir gün, bir gün diye Beklerim ümit ile Belki bir gün, bir gün diye Beklerim ümit ile *** Çürüyor zavallı ruhum Aşkının hasretiyle Çürüyor zavallı ruhum Aşkının hasretiyle *** Belki bir gün, bir gün diye Beklerim ümit ile Belki bir gün, bir gün diye Beklerim ümit ile

Güvenemem servetime, malıma Umudum yok bugün ile yarına Toprak beni de basacak bağrına *** Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya Kötülerinsin sen dünya İyileri öldüren dünya *** Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya Kötülerinsin sen dünya İyileri öldüren dünya *** Ne insanlar gelip geçti kapından Memnun gelip giden var mı yolundan? Kimi fakir kimi ayrılmış yarinden *** Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya Kötülerinsin sen dünya İyileri öldüren dünya *** Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya Kötülerinsin sen dünya İyileri öldüren dünya *** Kimi mecnun gibi dağda dolaşır Kimisi de ölüm yok gibi çalışır Kimi meteliksiz kimi milyonlara karışır *** Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya Kötülerinsin sen dünya İyileri öldüren dünya *** Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya Kötülerinsin sen dünya İyileri öldüren dünya (Adaletin bu mu dünya)? (Adaletin bu mu dünya)? İyileri öldüren dünya *** Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya Kötülerinsin sen dünya İyileri öldüren dünya *** Adaletin bu mu dünya? Ne yar verdin ne mal dünya Kötülerinsin sen dünya İyileri öldüren dünya (Adaletin bu mu dünya)