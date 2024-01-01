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7/24 Dinle Senin İçin Değer

Senin İçin Değer Şarkı Sözleri

Ela Altın Senin İçin Değer şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ela Altın Senin İçin Değer şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Senin İçin Değer sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ela Altın

Ela Altın

Senin İçin Değer

  • Hastayım Yaşıyorum

  • Adaletin Bu Mu Dünya

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