İçime Hep Hüzün Doluyor Şarkı Sözleri
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Ela Altın
İçime Hep Hüzün Doluyor
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İçime hep hüzün doluyor, hüzün doluyor
İçime hep hüzün doluyor, hüzün doluyor
Yine sensiz, yine sensiz sabah olmuyor, sabah olmuyor
Yine sensiz, yine sensiz sabah olmuyor, sabah olmuyor
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Geçiyor günler, ömür doluyor, ömür doluyor
Geçiyor günler, ömür doluyor, ömür doluyor
Yine sensiz, yine sensiz sabah olmuyor, sabah olmuyor