Menekşe gözler hülyalı Bakışları çok manalı Gönül yakıcı o gözler Meğer ezelden sevdalı Gönül yakıcı o gözler Meğer ezelden sevdalı *** Gel etme eyleme Aksi söz söyleme Beni red eyleme Beni terk eyleme Canım, gülüm gel *** Gel etme eyleme Aksi söz söyleme Beni red eyleme Beni terk eyleme Canım, gülüm gel *** Yatıp dizinde ağlarsam Gece ve gündüz çağlarsam Billahi sen de acırsın Aşkıma matem bağlarsam Billahi sen de acırsın Aşkıma matem bağlarsam *** Gel etme eyleme Aksi söz söyleme Beni red eyleme Beni terk eyleme Canım, gülüm gel *** Gel etme eyleme Aksi söz söyleme Beni red eyleme Beni terk eyleme Canım, gülüm gel