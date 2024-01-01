Menekşe Gözler Hülyalı Şarkı Sözleri
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Ela Altın
Menekşe Gözler Hülyalı
Tüm Şarkıları
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Menekşe gözler hülyalı
Bakışları çok manalı
Gönül yakıcı o gözler
Meğer ezelden sevdalı
Gönül yakıcı o gözler
Meğer ezelden sevdalı
***
Gel etme eyleme
Aksi söz söyleme
Beni red eyleme
Beni terk eyleme
Canım, gülüm gel
***
Gel etme eyleme
Aksi söz söyleme
Beni red eyleme
Beni terk eyleme
Canım, gülüm gel
***
Yatıp dizinde ağlarsam
Gece ve gündüz çağlarsam
Billahi sen de acırsın
Aşkıma matem bağlarsam
Billahi sen de acırsın
Aşkıma matem bağlarsam
***
Gel etme eyleme
Aksi söz söyleme
Beni red eyleme
Beni terk eyleme
Canım, gülüm gel
***
Gel etme eyleme
Aksi söz söyleme
Beni red eyleme
Beni terk eyleme
Canım, gülüm gel