Niçin Baktın Bana Öyle Şarkı Sözleri
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Ela Altın
Niçin Baktın Bana Öyle
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Niçin baktın bana öyle?
Derdin nedir durma söyle
Niçin baktın bana öyle?
Derdin nedir durma söyle
***
Durgunsun sular gibi
İçli duygular gibi
Gözlerinde sevda var
Derin uykular gibi
***
Niçin baktın bana öyle?
Derdin nedir durma söyle
Niçin baktın bana öyle?
Derdin nedir durma söyle
***
Gül dalında gonca güler
Bülbül sevdasında çiler
Söyle dermanın olayım
Dertli olan deva diler, diler
***
Niçin baktın bana öyle?
Derdin nedir durma söyle
Niçin baktın bana öyle?
Derdin nedir durma söyle
***
Mahzunsun, hayransın
O güzel gözlerle sürmeli ceylansın
O güzel gözlerle sürmeli ceylansın
Ey hilal kaşlım ağlıyor musun, kirpiğin yaşlı
***
Ben senin nen olayım?
Kulun kölen olayım
Kulun kölen olayım
***
Niçin baktın bana öyle?
Derdin nedir durma söyle
Niçin baktın bana öyle?
Derdin nedir durma söyle