Niçin baktın bana öyle? Derdin nedir durma söyle Niçin baktın bana öyle? Derdin nedir durma söyle *** Durgunsun sular gibi İçli duygular gibi Gözlerinde sevda var Derin uykular gibi *** Niçin baktın bana öyle? Derdin nedir durma söyle Niçin baktın bana öyle? Derdin nedir durma söyle *** Gül dalında gonca güler Bülbül sevdasında çiler Söyle dermanın olayım Dertli olan deva diler, diler *** Niçin baktın bana öyle? Derdin nedir durma söyle Niçin baktın bana öyle? Derdin nedir durma söyle *** Mahzunsun, hayransın O güzel gözlerle sürmeli ceylansın O güzel gözlerle sürmeli ceylansın Ey hilal kaşlım ağlıyor musun, kirpiğin yaşlı *** Ben senin nen olayım? Kulun kölen olayım Kulun kölen olayım *** Niçin baktın bana öyle? Derdin nedir durma söyle Niçin baktın bana öyle? Derdin nedir durma söyle