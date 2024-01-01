Yankı Şarkı Sözleri
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Saçının tellerine
Gönlümü, gönlümü, gönlümü taktı kader
Saçının tellerine
Gönlümü, gönlümü, gönlümü taktı kader
***
Önce elimden tuttu, sonra bıraktı kader, sonra bıraktı kader
Önce elimden tuttu, sonra bıraktı kader, sonra bıraktı kader
***
Bir çift yeşil göz için ömrümü yaktı kader, ömrümü yaktı kader
Önce yüzüme güldü, sonra bıraktı kader, sonra bıraktı kader
Önce yüzüme güldü, sonra bıraktı kader, sonra bıraktı kader
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Git sonuna kadar
Yok artık bir duyan umursayan
Oysa ki aşk ölene kadar
Diyordun ya hani yalan dolan
***
Eriyordum sensiz
Muma dönmüş kalbi
Hiç görmezdin
Niye neden neden neden?
Ve uzatmak yersiz
Nasıl olsa yoldan döndürmezdin
Niye neden neden neden?
***
Off
Veryansın edemem kadere
Sevdim bu benim meselem
Eğilsem bile devrilmem
***
Sor
Dönmezsem sebebi ne diye
Aydım iyiye kötüye
Gel gör ki çok zor
***
Bir süre o sancı
Misafir bir yangı aman aman
Sonra keder bırakır yakanı
Derindedir yankı zaman zaman
***
Eriyordum sensiz
Muma dönmüş kalbi
Hiç görmezdin
Niye neden neden neden?
Ve uzatmak yersiz
Nasıl olsa yoldan döndürmezdin
Niye neden neden neden?
***
Off
Veryansın edemem kadere
Sevdim bu benim meselem
Eğilsem bile devrilmem
***
Sor
Dönmezsem sebebi ne diye
Aydım iyiye kötüye
Gel gör ki çok zor