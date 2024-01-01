Git sonuna kadar Yok artık bir duyan umursayan Oysa ki aşk ölene kadar Diyordun ya hani yalan dolan *** Eriyordum sensiz Muma dönmüş kalbi Hiç görmezdin Niye neden neden neden? Ve uzatmak yersiz Nasıl olsa yoldan döndürmezdin Niye neden neden neden? *** Off Veryansın edemem kadere Sevdim bu benim meselem Eğilsem bile devrilmem *** Sor Dönmezsem sebebi ne diye Aydım iyiye kötüye Gel gör ki çok zor *** Bir süre o sancı Misafir bir yangı aman aman Sonra keder bırakır yakanı Derindedir yankı zaman zaman *** Eriyordum sensiz Muma dönmüş kalbi Hiç görmezdin Niye neden neden neden? Ve uzatmak yersiz Nasıl olsa yoldan döndürmezdin Niye neden neden neden? *** Off Veryansın edemem kadere Sevdim bu benim meselem Eğilsem bile devrilmem *** Sor Dönmezsem sebebi ne diye Aydım iyiye kötüye Gel gör ki çok zor