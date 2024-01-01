Şarkılar Seni Söyler Şarkı Sözleri
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Ela Altın
Şarkılar Seni Söyler
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Şarkılar seni söyler
Dillerde nağme adın
***
Aşk gibi, sevda gibi
Huysuz ve tatlı kadın
***
En güzel günlerini
Demek bensiz yaşadın
***
Şarkılar seni söyler
Dillerde nağme adın
***
Aşk gibi, sevda gibi
Huysuz ve tatlı kadın
***
En güzel günlerini
Demek bensiz yaşadın