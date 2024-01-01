Sensizliği Ben Seçmedim Şarkı Sözleri
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Ela Altın
Sensizliği Ben Seçmedim
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Sensizliği ben seçmedim
Ben seçmedim ayrılığı
İncitmeyi istemedim
Sen çıkardın dargınlığı
***
Sensizliği ben seçmedim
Ben seçmedim ayrılığı
İncitmeyi istemedim
Sen çıkardın dargınlığı
***
Varlığınla yüceltirken
Yokluğunla ezme beni
Gelişine sevinirken
Gidişinle üzme beni
***
Gitme, gitme, gitme, gitme
Üzme beni, üzme
***
Varlığınla yüceltirken
Yokluğunla ezme beni
Gelişine sevinirken
Gidişinle üzme beni
***
Gitme, gitme, gitme, üzme
Üzme beni, üzme
***
Sevinirken ben bahtıma
Seni bana verdi diye
Birden koptu bir fırtına
Bir söz yetti bu sevgiye
***
Sevinirken ben bahtıma
Seni bana verdi diye
Birden koptu bir fırtına
Bir söz yetti bu sevgiye
***
Varlığınla yüceltirken
Yokluğunla ezme beni
Gelişine sevinirken
Gidişinle üzme beni
***
Gitme, gitme, gitme, üzme
Üzme beni, üzme
***
Varlığınla yüceltirken
Yokluğunla ezme beni
Gelişine sevinirken
Gidişinle üzme beni
***
Gitme, gitme, gitme, üzme
Üzme beni, üzme
Üzme
Üzme
Üzme