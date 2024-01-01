Sensizliği ben seçmedim Ben seçmedim ayrılığı İncitmeyi istemedim Sen çıkardın dargınlığı *** Sensizliği ben seçmedim Ben seçmedim ayrılığı İncitmeyi istemedim Sen çıkardın dargınlığı *** Varlığınla yüceltirken Yokluğunla ezme beni Gelişine sevinirken Gidişinle üzme beni *** Gitme, gitme, gitme, gitme Üzme beni, üzme *** Varlığınla yüceltirken Yokluğunla ezme beni Gelişine sevinirken Gidişinle üzme beni *** Gitme, gitme, gitme, üzme Üzme beni, üzme *** Sevinirken ben bahtıma Seni bana verdi diye Birden koptu bir fırtına Bir söz yetti bu sevgiye *** Sevinirken ben bahtıma Seni bana verdi diye Birden koptu bir fırtına Bir söz yetti bu sevgiye *** Varlığınla yüceltirken Yokluğunla ezme beni Gelişine sevinirken Gidişinle üzme beni *** Gitme, gitme, gitme, üzme Üzme beni, üzme *** Varlığınla yüceltirken Yokluğunla ezme beni Gelişine sevinirken Gidişinle üzme beni *** Gitme, gitme, gitme, üzme Üzme beni, üzme Üzme Üzme Üzme