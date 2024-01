Unutturamaz Seni hiçbir şey Unutulsam da ben Ah, unutulsam da ben *** Her yerde sen, her şeyde sen Bilmem ki, nasıl söylesem Her yerde sen, her şeyde sen Bilmem ki, nasıl söylesem *** Bir sisli hazan kesilir ruhum Eğer görmesem *** Her yerde sen, her şeyde sen Bilmem ki, nasıl söylesem Her şeyde sen, her yerde sen Bilmem ki, nasıl söylesem