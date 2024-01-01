Unutturamaz Seni Hiçbir Şey Şarkı Sözleri
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Ela Altın
Unutturamaz Seni Hiçbir Şey
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Unutturamaz
Seni hiçbir şey
Unutulsam da ben
Ah, unutulsam da ben
***
Her yerde sen, her şeyde sen
Bilmem ki, nasıl söylesem
Her yerde sen, her şeyde sen
Bilmem ki, nasıl söylesem
***
Bir sisli hazan kesilir ruhum
Eğer görmesem
***
Her yerde sen, her şeyde sen
Bilmem ki, nasıl söylesem
Her şeyde sen, her yerde sen
Bilmem ki, nasıl söylesem