Adalardan Çıktım Yayan Şarkı Sözleri
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Elazığ Türküleri
Adalardan Çıktım Yayan
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Adalardan çıktım yayan
Di gel bu dertlere dayan
Bebeğim uykudan uyan
***
Nenni nenni, nenni nenni
Nenni nenni, nenni bebek ey
Nenni nenni, nenni nenni
Nenni nenni, nenni bebek ey
***
Bebeğin beşiği çamdan
Yuvarlandı düştü damdan
Bey babası gelir Şam'dan
***
Nenni nenni, nenni nenni
Nenni nenni, nenni bebek ey
Nenni nenni, nenni nenni
Nenni nenni, nenni bebek ey