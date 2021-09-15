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7/24 Dinle Elazığ Türküleri

Elazığ Türküleri

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01

Çayda Çıra

Elazığ Türküleri 03:59
02

Yel Eser Kum Savurur

Elazığ Türküleri 04:31
03

Sinemde Bir Tutuşmuş

Elazığ Türküleri 04:14
04

Pınarın Başından

Elazığ Türküleri 02:50
05

Pencereden Bir Taş Geldi

Elazığ Türküleri 04:14

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