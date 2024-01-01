Kar mı Yağmış Şarkı Sözleri
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Elazığ Türküleri
Kar mı Yağmış
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Kar Mı Yağmış Şu Harputun Başına
Kurban Olam Toprağına Taşına
Henüz Girmiş On Üç On Dört Yaşına
Küçücükten Bir Yar Sevdim Yar Nenni
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Bir Of Çeksem Karşı Ki Dağlar Yıkılır,
Bugün Posta Günü Canım Sıkılır
Ellerin Mektubu Gelmiş Okunur,
Benim Yüreğime Hançer Sokulur
***
Bir Ah Çeksem Karşı Ki Dağlar Ünüler
Ah Ettikçe Eski Derdim Yeniler
Ben Ölürsem Mezar Taşım İniler
Bu Dert Beni İflah Etmez Öldürür