Elazığ Türküleri

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Tirnanna tirnanna hoptirnanna tirnanna
Aynam düştü belimden
Garıştı gazellere
Tabiatım kurusun
Urgunum güzellere
Tirnanna tirnanna hoptirnanna tirnanna
***
Tirnanna tirnanna hoptirnanna tirnanna
Fesim düştü başımdan
Toza battı püskülü
Benim sevdiğim güzel
Memleketin has gülü
Tirnanna tirnanna hoptirnanna tirnanna
***
Tirnanna tirnanna hoptirnanna tirnanna
Yağlıh düştü elimden
Çamur oldu köşesi
Anan seni vermiyir ateşlere düşesi
Tirnanna tirnanna hoptirnanna tirnanna
-
Seni sevdim diyenler çekip giderse
Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme
***
Seni güneşin batışını seyrederken görüyorum
Seni yağmurun akışını dinlerken duyuyorum
Seni yollarda dolaşırken hayal ediyorum
***
İnan, inan ki seni seviyorum
İnan, inan ki seni seviyorum
Akan gözyaşların durmak bilmezse
Şu yalan dünyada yüzün gülmezse
***
Seni sevdim diyenler çekip giderse
Bu da geçer bir tanem boş ver üzülme
Seni sevdim diyenler çekip giderse
Bu da geçer bir tanem boş ver üzülme
***
Bir dileğim olsaydı eğer, Tanrı'dan seni dilerdim
Uğrunda ölüm olsa, seve seve giderdim
Kadehime şarap olsan, seni doya doya içerdim
***
İnan, inan ki sensizliği nasıl sürerdim
İnan, inan ki sensizliği nasıl sürerdim
Akan gözyaşların durmak bilmezse
Şu yalan dünyada yüzün gülmezse
***
Seni sevdim diyenler çekip giderse
Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme
Seni sevdim diyenler çekip giderse
Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme
***
Seni sevdim diyenler çekip giderse
Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme
Seni sevdim diyenler çekip giderse
Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme
***
Seni sevdim diyenler çekip giderse
Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme
-
Akdeniz akşamları bir başka oluyor,
Hele bir de aylardan temmuz ise, bambaşka,
Sahilde insanlar kol kola, sımsıcak,
Coşmamak elde mi böyle bir akşamda?
***
İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum,
İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum,
Aşık oldum... Aşık oldum...
***
Akdeniz akşamları bir başka oluyor,
Hele bir de aylardan temmuz ise, bambaşka,
Sahilde insanlar kol kola, sımsıcak,
Coşmamak elde mi böyle bir akşamda?
***
İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum,
İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum,
Aşık oldum...
-
A benim selvi boylum
Gül yüzlüm güneş gözlüm
İsterim ki benim ol
Senle geçsin bu ömrüm
***
Dünyâ durmadan döner
Her gün ömürden gider
Şu kısacık hayâtta
Olmasın elem keder
***
Dudakların tebessüm
Kalbin sevgiyle dolsun
Sendeki tüm duygular
Yalnızca benim olsun
-
Küçüksu'da gördüm seni
Gözlerinden bildim seni
İnkar etmem sevdim seni
Ne kadar cefa edersen
Gönül ayrılmıyor senden
***
İnce beli sarmayınca
Gonca gülü dermeyince
Ya sen ya ben ölmeyince
Ne kadar cefa edersen
Gönül ayrılmıyor senden
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Bülbülüm, bağ gezerim
Âşığım, dağ gezerim
Bülbülüm, bağ gezerim
Âşığım, dağ gezerim
***
Yüz yerde yüz yaram var
El sanır sağ gezerim
Yüz yerde yüz yaram var
El sanır sağ gezerim
***
"Uy uy", demeye geldim
"Uy uy", demeye geldim
Yâri görmeye geldim
Yavrum, yaren nerende?
Merhem olmaya geldim
***
"Uy uy", demeye geldim
"Uy uy", demeye geldim
Yâri görmeye geldim
Yavrum, yaren nerende?
Merhem olmaya geldim
***
Karanfilsin, barın yok
Sen güzelsin, yârin yok
Karanfilsin, barın yok
Sen güzelsin, yârin yok
***
Ben seni çok severim
Cahilsin, haberin yok
Ben seni çok severim
Cahilsin, haberin yok
***
"Uy uy", demeye geldim
"Uy uy", demeye geldim
Yâri görmeye geldim
Yavrum, yaren nerende?
Merhem olmaya geldim
***
"Uy uy", demeye geldim
"Uy uy", demeye geldim
Yâri görmeye geldim
Yavrum, yaren nerende?
Merhem olmaya geldim
***
"Uy uy", demeye gel...
-
Mendilim′ işle yolla
Mendilim' işle yolla
İşle, gümüşle yolla
***
Diyar yâr
Hâldan bilmez diyar yâr
Söz anlamaz, ne çare
***
İçine beş elma koy
İçine beş elma koy
Birini dişle yolla
***
Diyar yâr
Hâldan bilmez diyar yâr
Geçti ömrüm, ne çare
***
Mendilim iri dallı
Mendilim iri dallı
Ucunda lira bağlı
Diyar yâr
Hâldan bilmez diyar yâr
Söz anlamaz, ne çare
***
Her kime gönül versem
Her kime gönül versem
Yâr başım sana bağlı
***
Diyar yâr
Hâldan bilmez diyar yâr
Geçti ömrüm, ne çare
-
Kar Mı Yağmış Şu Harputun Başına
Kurban Olam Toprağına Taşına
Henüz Girmiş On Üç On Dört Yaşına
Küçücükten Bir Yar Sevdim Yar Nenni
***
Bir Of Çeksem Karşı Ki Dağlar Yıkılır,
Bugün Posta Günü Canım Sıkılır
Ellerin Mektubu Gelmiş Okunur,
Benim Yüreğime Hançer Sokulur
***
Bir Ah Çeksem Karşı Ki Dağlar Ünüler
Ah Ettikçe Eski Derdim Yeniler
Ben Ölürsem Mezar Taşım İniler
Bu Dert Beni İflah Etmez Öldürür
-
ÇAYDA ÇIRA YANIYOR (HANIM NANAYI NANAY,NANAY GÜZEL NANAY, GÜLÜM NANAY)
AYDA YILLAR YANIYOR
YAVAŞ YÜRÜ SEVDİĞİM
ENGELLER UYANIYOR
***
KARŞIDA OTURANLAR (HANIM NANAYI NANAY,NANAY GÜZEL NANAY, GÜLÜM NANAY)
AZ DERDİM ARTIRANLAR
BAŞIMA AKIL KOYUN
SEVDADAN KURTULANLAR
-
Meteris'ten ineydim
Güllüm güle gideydim (Güllüm güle giderdim)
Eğer güllüm ağlarsa
Göz yaşını sileydim (Göz yaşını sileydim)
***
Anam gözlerin olam
Şirin sözlerin olam(Şirin sözlerin olam)
***
Oy milli saramadım
Ben muradalamadım (muradalamadım)
Cemi kuş yuva yaptı
Kuş kadar olamadım (kuş kadar olamadım)
-
Pınarın başından ufak taş gelir, Emo'm taş gelir
Sen ağlama gözlerinden yaş gelir, Emo'm yaş gelir
Emo suya gider eli boş gelir, Emo'm boş gelir
***
Oy güzel güzel salınır gezer, bağrımı ezer
Benim Emo'm şimdi kiminle gezer
Oy güzel güzel salınır gezer
***
Pınarın başında yağan kar m'ola, Emo'm kar m'ola
Salına salına gezen yar m'ola, Emo'm yar m'ola
Benim Emo'm şimdi ellerin m'ola, ellerin m'ola
***
Oy güzel güzel, salınır gezer, bağrımı ezer
Benim Emo'm şimdi kiminle gezer
Oy güzel güzel salınır gezer
***
Pınarın başında yatmış uyumuş, Emo'm uyumuş
Ela gözlerini uyku bürümüş, Emo'm bürümüş
Evvel küçücüktü, şimdi büyümüş, Emo'm büyümüş
***
Oy güzel güzel, salınır gezer, bağrımı ezer
Benim Emo'm şimdi kiminle gezer
Oy güzel güzel salınır gezer
-
Oy akşamlar
Yinem oldu akşamlar
Evli evine gider bağlar gazeli
Garip nerde akşamlar avşar güzeli
***
Al beni beni sar beni beni
Yar değil misin
Beni bu sevdaya salan sen değil misin
***
Sevdi aldattı beni
Güldü ağlattı beni
Gittim kölesi olam bağlar gazeli
Bir pula sattı beni avşar güzeli
***
Al beni beni sar beni beni
Yar değil misin
Beni bu sevdaya salan sen değil misin
-
Sinemde bir tutuşmuş, yanmış ocağ olaydı
Sinemde bir tutuşmuş, yanmış ocağ olaydı
Zülfün karanlığında bezme çerağ olaydı
***
Zülfün karanlığında bezme çerağ olaydı
***
Ah Nolaydı, yar olaydı
Yar bade dolduraydı
Nolaydı, yar nolaydı
Yar bade dolduraydı
***
Şu garip gönlüm için
Kanun icat olaydı
Şu garip gönlüm için
Kanun icat olaydı
***
Meyhaneler kapısı bahtım gibi kapansın
Meyhaneler kapısı bahtım gibi kapansın
Rindane bade içmek sensiz yasak olaydı
Rindane bade içmek sensiz yasak olaydı
***
Nolaydı, yar nolaydı
Yar bade dolduraydı
Nolaydı, yar nolaydı
Yar bade dolduraydı
***
Şu garip gönlüm için
Kanun icat olaydı
Şu garip gönlüm için
Kanun icat olaydı
-
Çamdan sakız akıyor
Çamdan sakız akıyor
Kız nişanlın bakıyor
Oy zalım nenni nenni
***
Koynundaki memeler
Koynundaki memeler
Turunç olmuş kokuyor
Oy zalım nenni nenni
***
O yana da dönder sar beni
Bu yana da dönder sar beni
Sağ yanımda yaram var
Sol yana dönder beni
***
Dama bulgur sererler
Dama bulgur sererler
Çıkma boyun görürler
Oy zalım nenni nenni
***
Saçın ibrişim teli
Saçın ibrişim teli
Hançere bağ örerler
Oy zalım nenni nenni
***
O yana da dönder sar beni
Bu yana da dönder sar beni
Sağ yanımda yaram var
Sol yana dönder beni
***
Armut dalda beş imiş
Tan yerleri ışımış
Annesi yorgan vermemiş oy
Kar memeler üşümüş
***
Ah çinçini, çinçini
Öpem ağzın içini
Öperken ısırmışım
Bağışlayın suçumu
***
Ah çinçini, çinçini
Öpem ağzın içini
Öperken ısırmışım
Bağışlayın suçumu
***
O yana da dönder sar beni
Bu yana da dönder sar beni
Sağ yanımda yaram var
Sol yana dönder beni
-