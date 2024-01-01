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7/24 Dinle Aşka Zaman Yok

Aşka Zaman Yok Şarkı Sözleri

Elazığ Türküleri Aşka Zaman Yok şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Elazığ Türküleri Aşka Zaman Yok şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşka Zaman Yok sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Elazığ Türküleri

Elazığ Türküleri

Aşka Zaman Yok

  • Koro Cayda Cira

  • Boşver Üzülme

  • Akdeniz Akşamları

  • A Benim Selvi Boylum

  • Küçüksu da Gördüm Seni

  • Yanımda Ol

  • Makberdir Orası Meyhane Değil

  • Aşka Zaman Yok

  • Sevgi Irmağı

  • İllede Mavili

  • Zannetme Aşkınla Mutluyum

  • Bir Sen Bir Ben Bir Allah Bilir

  • Ay Batarsa Batsın

  • Aysun Gültekin Bülbülüm Bağ Gezerim

  • Aysun Gültekin Mendilim İşle Yolla

  • Gökmen Uru Kar Mi Yagmis

  • Koro Aynam Düştü Belimden

  • Mine Ozdemir Meteristen İneydim

  • Orhan Hakalmaz Pınarın Başından

  • Zara Oy Akşamlar

  • Zara Sinemde Bir Tutuşmuş

  • Çamdan Sakız Akıyor

  • On The Sunny Side Of The Street

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