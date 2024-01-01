Mendilim İşle Yolla Şarkı Sözleri
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Elazığ Türküleri
Mendilim İşle Yolla
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Mendilim′ işle yolla
Mendilim' işle yolla
İşle, gümüşle yolla
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Diyar yâr
Hâldan bilmez diyar yâr
Söz anlamaz, ne çare
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İçine beş elma koy
İçine beş elma koy
Birini dişle yolla
***
Diyar yâr
Hâldan bilmez diyar yâr
Geçti ömrüm, ne çare
***
Mendilim iri dallı
Mendilim iri dallı
Ucunda lira bağlı
Diyar yâr
Hâldan bilmez diyar yâr
Söz anlamaz, ne çare
***
Her kime gönül versem
Her kime gönül versem
Yâr başım sana bağlı
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Diyar yâr
Hâldan bilmez diyar yâr
Geçti ömrüm, ne çare