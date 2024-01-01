Oy Akşamlar Şarkı Sözleri
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Elazığ Türküleri
Oy Akşamlar
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Oy akşamlar, akşamlar
Yine geldi akşamlar
Evli evine gider, bağlar gazeli
Garipler de akşamlar, avşar güzeli
***
Evli evine gider, bağlar gazeli
Garipler de akşamlar, avşar güzeli
Oy beni, beni, yâr beni, beni
Yâr değil misin?
Beni bu hallara koyan sen değil misin?
***
Oy beni, beni, yâr beni, beni
Yâr değil misin?
Beni bu hallara koyan sen değil misin?
***
Sevdi, aldattı beni
Güldü, ağlattı beni
Gittim, kölesi oldum, bağlar gazeli
Bir pula sattı da beni, avşar güzeli
Gittim, kölesi oldum, bağlar gazeli
Bir pula sattı da beni, avşar güzeli
***
Oy beni, beni, yâr beni, beni
Yeşil yapraklar
Saramadım, sarsın seni kara topraklar
***
Oy beni, beni, yâr beni, beni
Yeşil yapraklar
Saramadım, sarsın seni kara topraklar