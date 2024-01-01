Elazığ Türküleri

Oy akşamlar, akşamlar Yine geldi akşamlar Evli evine gider, bağlar gazeli Garipler de akşamlar, avşar güzeli *** Evli evine gider, bağlar gazeli Garipler de akşamlar, avşar güzeli Oy beni, beni, yâr beni, beni Yâr değil misin? Beni bu hallara koyan sen değil misin? *** Oy beni, beni, yâr beni, beni Yâr değil misin? Beni bu hallara koyan sen değil misin? *** Sevdi, aldattı beni Güldü, ağlattı beni Gittim, kölesi oldum, bağlar gazeli Bir pula sattı da beni, avşar güzeli Gittim, kölesi oldum, bağlar gazeli Bir pula sattı da beni, avşar güzeli *** Oy beni, beni, yâr beni, beni Yeşil yapraklar Saramadım, sarsın seni kara topraklar *** Oy beni, beni, yâr beni, beni Yeşil yapraklar Saramadım, sarsın seni kara topraklar