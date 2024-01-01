Pencereden Bir Taş Geldi Şarkı Sözleri
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Elazığ Türküleri
Pencereden Bir Taş Geldi
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Pencereden bir taş geldi
Pencereden bir taş geldi
Ben sandım ki Mamoş geldi
Ben sandım ki Mamoş geldi
Ben sandım ki Mamoş geldi
Ben sandım ki Mamoş geldi
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Uyan Mamoş, uyan Mamoş
Uyan Mamoş, uyan Mamoş
Başımıza ne iş geldi?
Başımıza ne iş geldi?
Başımıza ne iş geldi?
Başımıza ne iş geldi?
***
Mamoş, palton tutayım mı?
Mamoş, palton tutayım mı?
Hayrın için satayım mı?
Hayrın için satayım mı?
Hayrın için satayım mı?
Hayrın için satayım mı?
***
Di galk Mamoş, Mamoş di galk
Di galk Mamoş, Mamoş di galk
Başımıza yığıldı halk
Başımıza yığıldı halk
Başımıza yığıldı halk
Başımıza yığıldı halk
***
Eyvah Mamoş, Mamoş eyvah
Eyvah Mamoş, Mamoş eyvah
Tabip çağır, yarama bak
Tabip çağır, yarama bak
Tabip çağır, yarama bak
Tabip çağır, yarama bak
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Mamoş ninni, Mamoş ninni
Mamoş ninni, Mamoş ninni
Bilinmez kim kime kinni
Bilinmez kim kime kinni
Bilinmez kim kime kinni
Bilinmez kim kime kinni