Elazığ Türküleri

Pencereden bir taş geldi Pencereden bir taş geldi Ben sandım ki Mamoş geldi Ben sandım ki Mamoş geldi Ben sandım ki Mamoş geldi Ben sandım ki Mamoş geldi *** Uyan Mamoş, uyan Mamoş Uyan Mamoş, uyan Mamoş Başımıza ne iş geldi? Başımıza ne iş geldi? Başımıza ne iş geldi? Başımıza ne iş geldi? *** Mamoş, palton tutayım mı? Mamoş, palton tutayım mı? Hayrın için satayım mı? Hayrın için satayım mı? Hayrın için satayım mı? Hayrın için satayım mı? *** Di galk Mamoş, Mamoş di galk Di galk Mamoş, Mamoş di galk Başımıza yığıldı halk Başımıza yığıldı halk Başımıza yığıldı halk Başımıza yığıldı halk *** Eyvah Mamoş, Mamoş eyvah Eyvah Mamoş, Mamoş eyvah Tabip çağır, yarama bak Tabip çağır, yarama bak Tabip çağır, yarama bak Tabip çağır, yarama bak *** Mamoş ninni, Mamoş ninni Mamoş ninni, Mamoş ninni Bilinmez kim kime kinni Bilinmez kim kime kinni Bilinmez kim kime kinni Bilinmez kim kime kinni