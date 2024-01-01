Pınarın Başından Şarkı Sözleri
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Elazığ Türküleri
Pınarın Başından
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Pınarın başından ufak taş gelir, Emo'm taş gelir
Sen ağlama gözlerinden yaş gelir, Emo'm yaş gelir
Emo suya gider eli boş gelir, Emo'm boş gelir
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Oy güzel güzel salınır gezer, bağrımı ezer
Benim Emo'm şimdi kiminle gezer
Oy güzel güzel salınır gezer
***
Pınarın başında yağan kar m'ola, Emo'm kar m'ola
Salına salına gezen yar m'ola, Emo'm yar m'ola
Benim Emo'm şimdi ellerin m'ola, ellerin m'ola
***
Oy güzel güzel, salınır gezer, bağrımı ezer
Benim Emo'm şimdi kiminle gezer
Oy güzel güzel salınır gezer
***
Pınarın başında yatmış uyumuş, Emo'm uyumuş
Ela gözlerini uyku bürümüş, Emo'm bürümüş
Evvel küçücüktü, şimdi büyümüş, Emo'm büyümüş
***
Oy güzel güzel, salınır gezer, bağrımı ezer
Benim Emo'm şimdi kiminle gezer
Oy güzel güzel salınır gezer