Sinemde Bir Tutuşmuş Şarkı Sözleri
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Elazığ Türküleri
Sinemde Bir Tutuşmuş
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Sinemde bir tutuşmuş, yanmış ocağ olaydı
Sinemde bir tutuşmuş, yanmış ocağ olaydı
Zülfün karanlığında bezme çerağ olaydı
Zülfün karanlığında bezme çerağ olaydı
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Nolaydı, yar nolaydı
Yar bade dolduraydı
Nolaydı, yar nolaydı
Yar bade dolduraydı
***
Şu garip gönlüm için
Kanun icat olaydı
Şu mahzun gönlüm için
Kanun icat olaydı
***
Meyhaneler kapısı bahtım gibi kapansın
Meyhaneler kapısı bahtım gibi kapansın
Rindane bade içmek sensiz yasak olaydı
Rindane bade içmek sensiz yasak olaydı
***
Nolaydı, yar nolaydı
Yar bade dolduraydı
Nolaydı, yar nolaydı
Yar bade dolduraydı
***
Şu garip gönlüm için
Kanun icat olaydı
Şu mahzun gönlüm için
Kanun icat olaydı