Elazığ Türküleri

Yel Eser Kum Savurur Yel eser kum savrulur Dünya başıma çevrilir Eğil eğil öpem gel Yar yolum burdan ayrılır *** Dad etsem Urum kızı Sen beni derde salıpsın (salmışsın) Gel otur yamacıma Belki halımdan bilipsin (bilirsin) *** Yel eser gök bulanır Göz yaş(lı) kirpik sulanır Ben derdimi diyemem Dilim dilime (dile) dolanır *** Dad etsem Urum kızı Sen beni derde salıpsın (salmışsın) Gel otur yamacıma Belki halımdan bilipsin (bilirsin) *** Yel eser yol kavuşur Akıl baştan savuşur Yarim bir yavru kuştur Nasıl elle yavuşur *** Dad etsem Urum kızı Sen beni derde salıpsın (salmışsın) Gel otur yamacıma Belki halımdan bilipsin (bilirsin)

Kime Diyorum Niyetim yoktu sana bakmaya Mecalim yoktu aşık olmaya Hem biraz mahçup hem çapkın bariz Bakmasan öyle vermezdim taviz *** Bir bakışta yaktın erittin cümle tövbeleri Bir gülüşte sildin o eski yaramın izlerini *** Kendime bir daha şans diliyorum Mutluluk istiyor aşk istiyorum *** Bak aşk diyorum yanaş diyorum Kime diyorum *** Niyetim yoktu sana bakmaya Mecalim yoktu aşık olmaya Bir bakışta yaktın erittin cümle tövbeleri Bir gülüşte sildin o eski yaramın izlerini *** Kendime bir daha şans diliyorum Mutluluk istiyor aşk istiyorum *** Bak aşk diyorum yanaş diyorum Kime diyorum