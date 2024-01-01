Kırık Kalpler Şarkı Sözleri
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Elazığ Türküleri
Kırık Kalpler
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Yel eser kum savrulur
Dünya başıma çevrilir
Eğil eğil öpem gel
Yar yolum burdan ayrılır
***
Dad etsem Urum kızı
Sen beni derde salıpsın (salmışsın)
Gel otur yamacıma
Belki halımdan bilipsin (bilirsin)
***
Yel eser gök bulanır
Göz yaş(lı) kirpik sulanır
Ben derdimi diyemem
Dilim dilime (dile) dolanır
***
Dad etsem Urum kızı
Sen beni derde salıpsın (salmışsın)
Gel otur yamacıma
Belki halımdan bilipsin (bilirsin)
***
Yel eser yol kavuşur
Akıl baştan savuşur
Yarim bir yavru kuştur
Nasıl elle yavuşur
***
Dad etsem Urum kızı
Sen beni derde salıpsın (salmışsın)
Gel otur yamacıma
Belki halımdan bilipsin (bilirsin)
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Niyetim yoktu sana bakmaya
Mecalim yoktu aşık olmaya
Hem biraz mahçup hem çapkın bariz
Bakmasan öyle vermezdim taviz
***
Bir bakışta yaktın erittin cümle tövbeleri
Bir gülüşte sildin o eski yaramın izlerini
***
Kendime bir daha şans diliyorum
Mutluluk istiyor aşk istiyorum
***
Bak aşk diyorum yanaş diyorum
Kime diyorum
***
Niyetim yoktu sana bakmaya
Mecalim yoktu aşık olmaya
Bir bakışta yaktın erittin cümle tövbeleri
Bir gülüşte sildin o eski yaramın izlerini
***
Kendime bir daha şans diliyorum
Mutluluk istiyor aşk istiyorum
***
Bak aşk diyorum yanaş diyorum
Kime diyorum
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Artık Ne Masumuz Ne Yalandan Yoksun Bırak Olsun
Resimleri Sen Al Mevsimler Zaten Benim Hadi Olsun
Bölüşülsün Şiirler Arkadaşlar Şehirler Olan Olsun
Artık Ne Özgürüz Ne De Özgür Ömrümüz Hadi Olsun
***
Ben Giderim İstanbul Senin Olsun
***
Alırım Başımı Başım Bir Deli Nehir
Silerim Yaşımı Siler ismimi Şehir
Kestirir Saçımı Kendimi Avuturum
Bir Gülü Kurutur Kurursa Unuturum
***
Bir Mektup Yazarım Yokluğundan Da Ağır
Bir Kedi Alırım Sen De Anneni Çağır
Ellerin Aklımda Sevdan Kalbimde Kalır
Hep Hüsran Hep Kahır Söyle Artık Olsun
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