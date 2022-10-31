Ben Annemi İsterim Şarkı Sözleri
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Elif Buse Doğan
Ben Annemi İsterim
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Dağda belimde odun, beni ne hale kodun
Tarlada ırgat avrat, hanede hazır hatun
Bir uşak göbeğimde, altısı eteğimde
Yedi bitirdi beni anandaki o çene
***
Dünyanın gailesi yetmezmiş gibi bir de
El ayak çekilince, sen bitersin dibimde
Dünyanın gailesi yetmezmiş gibi bir de
El ayak çekilince, sen bitersin dibimde
***
Vur çalsın kemençeler de, ben bir horon tepeyim
Çatlasın kaynımgiller, bari kurtlarım dökeyim
Vur çalsın kemençeler de, ben bir horon tepeyim
Çatlasın kaynımgiller, bari kurtlarım dökeyim
***
Fındığı ben toplarım kırması sana düşer
Uy ellerin iyisi, geh geh gerinip şişer
Üşüdüm senden, baba ocağı gözümde tüter
Uy adaletsiz dünya, gücün hep bize yeter
***
Bir bezden bebem vardı, bohçamda hayallerim
Kızlığım yarım kaldı, ben annemi isterim
Bir bezden bebem vardı, bohçamda hayallerim
Kızlığım yarım kaldı, ben annemi isterim
***
Vur çalsın kemençeler de, ben bir horon tepeyim
Çatlasın kaynımgiller, bari kurtlarım dökeyim
Vur çalsın kemençeler de, ben bir horon tepeyim
Çatlasın kaynımgiller, bari kurtlarım dökeyim
***
Vur çalsın kemençeler de, ben bir horon tepeyim
Çatlasın kaynımgiller, bari kurtlarım (Uy)
Vur çalsın kemençeler de, ben bir horon tepeyim
Çatlasın kaynımgiller, bari kurtlarım dökeyim
***
Vur çalsın kemençeler de, ben bir horon tepeyim
Çatlasın kaynımgiller
Çatlasın kaynımgiller, bari kurtlarım dökeyim
Çatlasın kaynımgiller