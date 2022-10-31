Elif Buse Doğan

Dağda belimde odun, beni ne hale kodun Tarlada ırgat avrat, hanede hazır hatun Bir uşak göbeğimde, altısı eteğimde Yedi bitirdi beni anandaki o çene *** Dünyanın gailesi yetmezmiş gibi bir de El ayak çekilince, sen bitersin dibimde Dünyanın gailesi yetmezmiş gibi bir de El ayak çekilince, sen bitersin dibimde *** Vur çalsın kemençeler de, ben bir horon tepeyim Çatlasın kaynımgiller, bari kurtlarım dökeyim Vur çalsın kemençeler de, ben bir horon tepeyim Çatlasın kaynımgiller, bari kurtlarım dökeyim *** Fındığı ben toplarım kırması sana düşer Uy ellerin iyisi, geh geh gerinip şişer Üşüdüm senden, baba ocağı gözümde tüter Uy adaletsiz dünya, gücün hep bize yeter *** Bir bezden bebem vardı, bohçamda hayallerim Kızlığım yarım kaldı, ben annemi isterim Bir bezden bebem vardı, bohçamda hayallerim Kızlığım yarım kaldı, ben annemi isterim *** Vur çalsın kemençeler de, ben bir horon tepeyim Çatlasın kaynımgiller, bari kurtlarım dökeyim Vur çalsın kemençeler de, ben bir horon tepeyim Çatlasın kaynımgiller, bari kurtlarım dökeyim *** Vur çalsın kemençeler de, ben bir horon tepeyim Çatlasın kaynımgiller, bari kurtlarım (Uy) Vur çalsın kemençeler de, ben bir horon tepeyim Çatlasın kaynımgiller, bari kurtlarım dökeyim *** Vur çalsın kemençeler de, ben bir horon tepeyim Çatlasın kaynımgiller Çatlasın kaynımgiller, bari kurtlarım dökeyim Çatlasın kaynımgiller