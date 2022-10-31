Bir Nefes Gibi Şarkı Sözleri
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Elif Buse Doğan
Bir Nefes Gibi
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Güneş olup hayatıma nur saçan o gözlere hasretim
Ümit olup yüreğime dokunan o nefes şimdi nerede
Yine hayallere dalıp fırtınalar koparırım
Senden ayrı olsam da bil seni içimde yaşıyorum
***
Bir nefes gibi, bir nefes gibi yakınımdasın
Bir ömür kadar uzaklardasın
Bir nefes gibi, bir nefes gibi yakınımdasın
Bir ömür kadar uzaklardasın
***
Her anımda sana esen sabırsız bir deli rüzgarım
Her sözümde sen varsın inan beni kendine muhtaç eden
Yine hayallere dalıp fırtınalar koparırım
Senden ayrı olsam da bil seni içimde yaşıyorum
***
Bir nefes gibi, bir nefes gibi yakınımdasın
Bir ömür kadar uzaklardasın
Bir nefes gibi, bir nefes gibi yakınımdasın
Bir ömür kadar uzaklardasın
***
Bir nefes gibi, bir nefes gibi yakınımdasın
Bir ömür kadar uzaklardasın
Bir nefes gibi, bir nefes gibi yakınımdasın
Bir ömür kadar uzaklardasın
Bir ömür kadar uzaklardasın