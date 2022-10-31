Elif Buse Doğan

Güneş olup hayatıma nur saçan o gözlere hasretim Ümit olup yüreğime dokunan o nefes şimdi nerede Yine hayallere dalıp fırtınalar koparırım Senden ayrı olsam da bil seni içimde yaşıyorum *** Bir nefes gibi, bir nefes gibi yakınımdasın Bir ömür kadar uzaklardasın Bir nefes gibi, bir nefes gibi yakınımdasın Bir ömür kadar uzaklardasın *** Her anımda sana esen sabırsız bir deli rüzgarım Her sözümde sen varsın inan beni kendine muhtaç eden Yine hayallere dalıp fırtınalar koparırım Senden ayrı olsam da bil seni içimde yaşıyorum *** Bir nefes gibi, bir nefes gibi yakınımdasın Bir ömür kadar uzaklardasın Bir nefes gibi, bir nefes gibi yakınımdasın Bir ömür kadar uzaklardasın *** Bir nefes gibi, bir nefes gibi yakınımdasın Bir ömür kadar uzaklardasın Bir nefes gibi, bir nefes gibi yakınımdasın Bir ömür kadar uzaklardasın Bir ömür kadar uzaklardasın