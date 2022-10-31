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7/24 Dinle Elif Buse Doğan

Elif Buse Doğan

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Elif Buse Doğan, 16 Mart 1993 tarihinde Kocaeli’de dünyaya gelmiştir. Doğan, baba tarafında Sivaslı'dır. 2008 Yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Türk Halk Müziği Bölümü’nden mezun olmuştur. Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarını tamamlamış ve yüksek lisansını bu bölümde sürdürmektedir. İlk albümünü 2015 yılında “Bihaber” adıyla yayınlamıştır. 2018 yılında ise “Elif Zamanı” adlı albümünü piyasaya sürmüştür.

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