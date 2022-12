Elif Buse Doğan

Gülüm soldu bülbül sustu, bu can evimde Yürek yandı ten kavruldu, şu yaban elde Yarin ismi her zerrede, her nefesimde Nadan bilmez yaren bilir, dermanım sende *** Yarin ismi her zerrede, her nefesimde Nadan bilmez yaren bilir, dermanım sende *** Fikir şaştı dil dolandı, sevda var serde Senden ayrılmakta varmış, bu kaderimde Fikir şaştı dil dolandı, sevda var serde Senden ayrılmakta varmış, ey yar kaderde *** Gönül yolu ilmek ilmek, yare bağlanır Sevda yükün tutan aşık, menzile varır Kalpten kalbe giden yolda, canlar dağlanır Hare hare yanar yürek, yare ulaşır *** Kalpten kalbe giden yolda, canlar dağlanır Hare hare yanar yürek, yare ulaşır *** Fikir şaştı dil dolandı, sevda var serde Senden ayrılmakta varmış, bu kaderimde Fikir şaştı dil dolandı, sevda var serde Senden ayrılmakta varmış, bu kaderimde