Gülüm Soldu Şarkı Sözleri
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Elif Buse Doğan
Gülüm Soldu
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Gülüm soldu bülbül sustu, bu can evimde
Yürek yandı ten kavruldu, şu yaban elde
Yarin ismi her zerrede, her nefesimde
Nadan bilmez yaren bilir, dermanım sende
***
Yarin ismi her zerrede, her nefesimde
Nadan bilmez yaren bilir, dermanım sende
***
Fikir şaştı dil dolandı, sevda var serde
Senden ayrılmakta varmış, bu kaderimde
Fikir şaştı dil dolandı, sevda var serde
Senden ayrılmakta varmış, ey yar kaderde
***
Gönül yolu ilmek ilmek, yare bağlanır
Sevda yükün tutan aşık, menzile varır
Kalpten kalbe giden yolda, canlar dağlanır
Hare hare yanar yürek, yare ulaşır
***
Kalpten kalbe giden yolda, canlar dağlanır
Hare hare yanar yürek, yare ulaşır
***
Fikir şaştı dil dolandı, sevda var serde
Senden ayrılmakta varmış, bu kaderimde
Fikir şaştı dil dolandı, sevda var serde
Senden ayrılmakta varmış, bu kaderimde