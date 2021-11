Elif Çağlar

1998-2002 seneleri arası, İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bolümü'nde; Ali Perret, Can Kozlu, Aydın Esen, Randy Esen, Nükhet Ruacan, Neşet Ruacan, İmer Demirer, Selen Gülün gibi Türkiye'nin önde gelen caz müzisyenlerle beraber Butch Morris ve Ricky Ford'un da öğrencisi olarak, "Caz Kompozisyonu" üzerine eğitim aldı. Klasik Türk Müziği dalında Timur Selçuk ile bir sene kompozisyon teknikleri çalışan Elif Çağlar, 7.Uluslararası İstanbul Caz Festivali'nde, Roxy Müzik Ödülü'nü kazanmış olan grup Bağdat Avenue ile birlikte sahne aldı. Genç müzisyen, kendi bestesinin de bulunduğu Bagdat Avenue, "1-10" albümünün çıkışının hemen ardından, kariyerine devam etmek için New York'a gitti. Queens College bünyesindeki The Aaron Copland School of Music[1]'te, "Caz Performansı" dalında master yaptı ve böylece ünlü caz müzisyenleri Michael P. Mossman, Antonio Hart ve vokalist Sheila Jordan ile calışma fırsatı yakaladı. Okul döneminde şehrin çeşitli kulüplerinde sahne alan Çağlar, okulundan, Claire Bennett Moringiello '72 ödülünü alarak mezun oldu ve 2006 İstanbul'a döndü. Çıkarmış olduğu tamamı İngilizce, söz ve müziği kendine ait olan M-U-S-I-C isimli dinleyiciler büyük beğeni topladı….