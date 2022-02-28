Elif Çağlar

Ne kadar alışmışız kırmaya Ne kadar şartlanmışız hep almaya Ne kadar kolay özür dilemek Ne büyük olay karşılığında af görmemek Sen, hep sen, hep sen Nereye kadar hep ben, hep ben Neredeyiz bizler onlar Neden yanındakiler hep tekil şahıslar *** Ben üzgünüm, kalbim artık yoruldu Yok şimdi, eskiden çoktu sabrım, zamanım "Ay yeter ki sen mutlu ol canım" hallerim Aaahh benim o hallerim... *** Sen ne sanmıştın? Birden af mı edecektim İşte, sen oralardasın Bana bu kadar uzaksın *** Sen ne sanmıştın? Sözler hep yalandan mı Mızıkçılık ortada kalandan mı? Yok, ben hep buradaydım *** Ben hep buradayım Ben hep buradaydım *** Ben üzgünüm, kalbim artık yoruldu Yok şimdi, eskiden çoktu sabrım, zamanım "Ay yeter ki sen mutlu ol canım" hallerim Aaahh benim o hallerim... *** Sen ne sanmıştın? Birden af mı edecektim İşte, sen oralardasın Bana bu kadar uzaksın *** Sen ne sanmıştın? Sözler hep yalandan mı Mızıkçılık ortada kalandan mı? Yok, ben hep buradaydım *** Sen ne sanmıştın? Birden af mı edecektim İşte, sen oralardasın Bana bu kadar uzaksın *** Sen ne sanmıştın? Sözler hep yalandan mı Mızıkçılık ortada kalandan mı? Yok, ben hep buradaydım *** Ben hep buradayım Ben hep buradaydım *** Sen, hep sen, hep sen Nereye kadar hep ben, hep ben, hep ben Sen, hep sen, hep sen Nereye kadar hep ben, hep ben, hep ben *** Ne kadar alışmışız kırmaya Ne kadar şartlanmışız hep almaya