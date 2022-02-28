Sen Ne Sanmıştın Şarkı Sözleri
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Elif Çağlar
Sen Ne Sanmıştın
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Ne kadar alışmışız kırmaya
Ne kadar şartlanmışız hep almaya
Ne kadar kolay özür dilemek
Ne büyük olay karşılığında af görmemek
Sen, hep sen, hep sen
Nereye kadar hep ben, hep ben
Neredeyiz bizler onlar
Neden yanındakiler hep tekil şahıslar
***
Ben üzgünüm, kalbim artık yoruldu
Yok şimdi, eskiden çoktu sabrım, zamanım
"Ay yeter ki sen mutlu ol canım" hallerim
Aaahh benim o hallerim...
***
Sen ne sanmıştın?
Birden af mı edecektim
İşte, sen oralardasın
Bana bu kadar uzaksın
***
Sen ne sanmıştın?
Sözler hep yalandan mı
Mızıkçılık ortada kalandan mı?
Yok, ben hep buradaydım
***
Ben hep buradayım
Ben hep buradaydım
***
Ben üzgünüm, kalbim artık yoruldu
Yok şimdi, eskiden çoktu sabrım, zamanım
"Ay yeter ki sen mutlu ol canım" hallerim
Aaahh benim o hallerim...
***
Sen ne sanmıştın?
Birden af mı edecektim
İşte, sen oralardasın
Bana bu kadar uzaksın
***
Sen ne sanmıştın?
Sözler hep yalandan mı
Mızıkçılık ortada kalandan mı?
Yok, ben hep buradaydım
***
Sen ne sanmıştın?
Birden af mı edecektim
İşte, sen oralardasın
Bana bu kadar uzaksın
***
Sen ne sanmıştın?
Sözler hep yalandan mı
Mızıkçılık ortada kalandan mı?
Yok, ben hep buradaydım
***
Ben hep buradayım
Ben hep buradaydım
***
Sen, hep sen, hep sen
Nereye kadar hep ben, hep ben, hep ben
Sen, hep sen, hep sen
Nereye kadar hep ben, hep ben, hep ben
***
Ne kadar alışmışız kırmaya
Ne kadar şartlanmışız hep almaya