Elif Çağlar

Teselli Şarkı Sözleri
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Duvarlarda garip bir iz var
Sen ne görürsen ona benziyor
Fincanın içinde talihim
Sen ne görürsen ona dönüşüyor
***
Bugünlerde her şey durağan
Sende de bir hüzün var benim gibi
Sorsam anlatırsın belki
Ama düğümlenmiş sesler, soramam
***
Bir teselli insan her gördüğünde
Bir işaret sanar uçan kelebeği
Sen de haykırmak istemez misin hiç?
Betonun içinde 24 saat
***
Bu neyin işareti?
Bu neyin tesellisi?
Bu neyin işareti?
İyiye alamet mi?
***
Bilemem, insanım ben
Unuturum, yaşar giderim
Bilemem, insanım ben
Sorarım, bulurum bazen
Bazen, bazen, bazen...
***
Bir teselli insan her gördüğünde
Bir işaret sanar uçan kelebeği
Sen de haykırmak istemez misin hiç?
Betonun içinde 24 saat
***
Bu neyin işareti?
Bu neyin tesellisi?
Bu neyin işareti?
İyiye alamet mi?
***
Bu neyin işareti?
Bu neyin tesellisi?
Bu neyin işareti?
İyiye alamet mi?
***
Bilemem, insanım ben
Unuturum, yaşar giderim
Bilemem, insanım ben
Sorarım, bulurum bazen
Bazen, bazen, bazen...
Bazen, bazen, bazen...
***
Duvarlarda garip bir iz var
Sen ne görürsen ona benziyor
Fincanın dibinde talihim
Sen ne görürsen ona dönüşüyor