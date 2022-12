Elif Çağlar

Duvarlarda garip bir iz var Sen ne görürsen ona benziyor Fincanın içinde talihim Sen ne görürsen ona dönüşüyor *** Bugünlerde her şey durağan Sende de bir hüzün var benim gibi Sorsam anlatırsın belki Ama düğümlenmiş sesler, soramam *** Bir teselli insan her gördüğünde Bir işaret sanar uçan kelebeği Sen de haykırmak istemez misin hiç? Betonun içinde 24 saat *** Bu neyin işareti? Bu neyin tesellisi? Bu neyin işareti? İyiye alamet mi? *** Bilemem, insanım ben Unuturum, yaşar giderim Bilemem, insanım ben Sorarım, bulurum bazen Bazen, bazen, bazen... *** Bir teselli insan her gördüğünde Bir işaret sanar uçan kelebeği Sen de haykırmak istemez misin hiç? Betonun içinde 24 saat *** Bu neyin işareti? Bu neyin tesellisi? Bu neyin işareti? İyiye alamet mi? *** Bu neyin işareti? Bu neyin tesellisi? Bu neyin işareti? İyiye alamet mi? *** Bilemem, insanım ben Unuturum, yaşar giderim Bilemem, insanım ben Sorarım, bulurum bazen Bazen, bazen, bazen... Bazen, bazen, bazen... *** Duvarlarda garip bir iz var Sen ne görürsen ona benziyor Fincanın dibinde talihim Sen ne görürsen ona dönüşüyor