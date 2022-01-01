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7/24 Dinle Elif Güvendik

Elif Güvendik

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Hoşçakal (Akustik)

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Aşknağmeleri (Akustik)

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Ah Ne Üzüldüm (Akustik)

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Suç Bende (Remix)

05

Hey Onbeşli

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Albümler

Aşknağmeleri Elif Güvendik

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