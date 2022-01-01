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Elif Özer
Elif Özer
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Ağlayıp Küstüreceksen
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Alimin Evleri Çamdan
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03
Biz Bu Sonbaharda
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04
Duydum ki Unutmuşsun
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05
Gözümde Özleyiş
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