Bir Tanışabilsem En sonunda aradığım aşkı buldum ben Asil ince sevince sizin gibi aşık delice Var mı böyle geçip gitmek görmeden Aradığımı bilmeden gün be gün etkilenmeden *** Bi cesaret biraz da gayret Belki de sizden bi küçük işaret Bir de ay doğmuş üstümüze (tam zamanı) *** Bir tanışabilsem sizinle ve bakabilsem yüzünüze Dokunabilsem ah bi korkmasam Hatta biraz ileri gidip tutsam ellerinizi

Olmadı Yar Anladım çilem dolmadı yar Hasretim bitmez Her ne yaptıysam olmadı bak Aklım hep sende Gün olur diner diyenler Hoş söylerler de Böyle giderse bendeki tutkun Sevdan hiç dinmez *** Ağladım silen olmadı yüzümü İnledim duyan olmadı sesimi Darbeler aldım aşkından Gel bana sev yine sar beni yar *** Olmadı sensiz olmadı yar Dolmadı yerin dolmadı yar Çok kere denedim unutmayı Dinmedi aşkın dinmedi yar

Gurbet Ellerim kaldı Gözlerim kaldı Sen gideli buralardan Yüreğim yandı *** Gençliğim benliğim Sana bağlandı Herkesten herşeyden Gizli kaldı *** Gurbet bana yar oldu Gurbet bir azap oldu Dertsiz başıma dert oldu gurbet

İflah Olmam Gülüşüne hayran oldum yarin Uğruna ömrümü yollarına serdim Fiyakası cakasına kurban gittim Tövbemi bozdum divane gezdim *** Deli gibi sevdim deli dolu sevdim Yerden yurttan serden geçtim *** Bir gize sır yüze meftun oldum Alev alıp yandım bir düşe yandım Umrunda değil belalımın Eridim bittim iflah olmam *** Karar kara kaşlara badem gözler Selvi boyuna sırma saçlar Havasına yandım belalımın Eridim bittim iflah olmam

Gitme Gitme yakınımda dur hemen Hasret çekemem ki yeniden Sormadın niye böyle üzgünüm Bilmedin ki beni sen Sensiz kederdeyim Bilmedin niye böyle üzgünüm Sormadın ki bana sen Sensiz ne haldeyim *** Ah beni böyle yalnız öksüz Bırakıp da gitme ölürüm solarım *** Derdime dermanım ol Yorgun düştü yüreğim yorgun Seni çok sevmekten Gel sen bende seni bul

Vazgeçmek İçin Erken Gül soldu bülbül sustu Gönül bahçemde yaram kanıyor Yol açın hadi ona gideyim Onsuz tenimi hüzün sarıyor *** Duysun sesimi dünya gökler ağlasın Gitti dönülmez yere dönmeyecek yar Kara bağlamak düşer beyaz düşlere Gitti bilinmez yere kaldım bi haber *** Vazgeçmek için çok erken Kor gibi yanıyoruz derken Aldılar bana sormadan Aşkımı benden uzağa

Yalancı Yarim Son sitemim bu sana son seslenişim Çare bulmak için çok geç kaldın *** Söyle nerde vaadler Söyle hisler nerdeler Yalanların yetmiyor *** Sen bitirdin aşkımı Sen yitirdin şansını Aşklar zamanla bitiyor *** Vur başını taşlara Dök gözünden yaşları Yansa dünya yine sana dönmeyeceğim *** Son gülen iyi güler Anla artık sıra benim Öl kahrından sızlan yalancı yarim